Dia de tensão e referendo na Catalunha

As próximas horas serão de desafio e tensão na Catalunha com o referendo independentista marcado para este domingo. As forças de segurança tentam evitar que este se realize enquanto centenas de pessoas, com as suas famílias, incluindo crianças e idosos, optaram por pernoitar em escolas para dificultar o encerramento das assembleias de voto.

Ao longo dos últimos dias, as autoridades conseguiram encerrar mais de metade das 2.315 assembleias de voto designadas para acolher o referendo pela independência, considerado ilegal pela justiça espanhola.

A Guardia Civil espanhola neutralizou ainda em Barcelona o ‘call center’ destinado a dar apoio técnico ao referendo independentista, considerado ilegal, ao deixar sem serviço uma sala que seria usada para gerir dados eleitorais na votação prevista para domingo.

O Ministério do Interior espanhol anunciou que os agentes conseguiram localizar e neutralizar esta sala, onde deveria ser gerida a informação após a suposta celebração do referendo, convocado para domingo pelo Governo regional catalão e suspenso pelo Tribunal Constitucional. A Guardia Civil também conseguiu bloquear o Centro de Telecomunicações e Tecnologias da Informação da Generalitat (governo catalão) e também esteve no Centro de Segurança da Informação da Catalunha, com ordem para detetar pontos de votação eletrónica nos círculos eleitorais e outros dispositivos capazes de receber comunicações sobre a consulta.

Ao longo do dia, houve várias manifestações a favor da unidade de Espanha, tanto na Catalunha como por todo o país enquanto o presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, apelava a uma mediação para o conflito político e institucional com o governo central de Madrid.

O governo espanhol e o Tribunal Constitucional do país consideraram ilegal a realização da consulta popular nos termos propostos pelo governo catalão, uma vez que a Lei Fundamental espanhola apenas permite referendos abertos à participação de todos os espanhóis.

Puigdement, que insistiu em avançar com o referendo apesar das sucessivas decisões contra, da justiça, defende agora uma mediação para o conflito, mas sem indicar qualquer instituição.

"Nós devemos exprimir uma vontade clara de dispor de uma mediação seja qual for o cenário, quer ganhe o sim ou o não", declarou o presidente do Governo à agência francesa AFP.