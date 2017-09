Áustria proíbe uso da burka a partir de amanhã

A Áustria decidiu proibir a partir de domingo o uso da burka, se bem que o texto da lei refira apenas que "quem nos espaços ou edifícios públicos cubra ou oculte o rosto com roupa ou outros objetos, de maneira que não seja reconhecível, comete uma infração". A infração é punível até 150 euros.

A lei está a ser criticada como populista, desnecessária e difícil de aplicar, podendo afetar as turistas ricas oriundas de países árabes. A lei não menciona expressamente as palavras burka (que cobre os olhos) ou niqab (que os deixa à vista), ou sequer islão, mas o objetivo é claro tendo em conta que o objetivo da lei é "promover a inegração".

O facto é comprovado pelo facto de se permitir o uso de capacetes de motociclistas ou máscaras de uso artístico, cultural ou desportivo, proteção de trabalho, ou gorros ou outros acessórios de Inverno.

A Austria junta-se assim à França, Holanda e Bélgica, que já tinham legislação semelhante, assim como certas zonas da Itália e da Suiça.

A lei foi promovida pelo Governo de coligação entre sociais-democratas e conservadores, no âmbito de uma reforma das políticas de integração com vista aos que solictiam asilo. Para alguns observadores, o objetivo é, todavia, deter a subida do partido de extrema-direita FPO.

O tema central deste partido para as eleições antecipadas que se realizam no próximo dia 15 tem sido a redução da imigração e integração dos imigrantes muçulmanos.