Vulcão obriga à retirada de mais de 130 mil pessoas da ilha de Bali

Mais de 130 mil pessoas foram já retiradas de Bali, na Indonésia, e distribuídas em centros localizados noutros distritos da ilha, devido à possível erupção do vulcão Agung, informaram as autoridades indonésias.

Os primeiros habitantes começaram a ser retirados na semana passada, quando o nível de alerta de erupção atingiu o valor máximo, que é 4. A partir daí, começou a formar-se uma coluna de fumo, com uma altura entre os 50 e os 200 metros. Foi estabelecida uma zona de segurança, com um raio de aproximadamente 12 quilómetros, em torno da cratera.

DARREN WHITESIDE/REUTERS

Não é certo que o vulcão, que está a 3.014 metros acima do nível do mar, entre em erupção. Vários especialistas acreditam, no entanto, que o mais provável é que isso aconteça. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Perigos Geológicos indicou que, embora no início a erupção possa ser “pequena”, mais para a frente será “maior”. Na mesma nota, o centro referiu ainda que os movimentos sísmicos registados nos últimos dias “causaram uma fissura numa das falhas do vulcão”.

As pessoas retiradas de Bali estão a ser transportadas para centros localizados noutros distritos da ilha, mas também têm procurado abrigo em ginásios escolares, tendas e edifícios governamentais.

DARREN WHITESIDE/REUTERS

Há conhecimento de pessoas que se têm recusado a sair das suas casas e a abandonar as suas terras e gado, explicou recentemente o diretor de informação da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, num comunicado citado pelo “Jakarta Post”. Segundo a Reuters, que cita fontes oficiais, cerca de 30 mil cabeças de gado encontram-se no zona de perigo, em redor da cratera. As autoridades estão a tentar levar os animais para locais considerados seguros.

Em Bali, a maioria das pessoas vive da agricultura. É o caso de Gusti Gege, que em declarações à Reuters mostrou-se preocupado com o que poderá vir a acontecer à sua casa e às suas terrenos. “Se a minha casa for destruída, não saberei como reconstruir a minha vida. Não sei onde é que os meus filhos vão dormir. A única coisa que posso fazer, por agora, é rezar”, disse.

DARREN WHITESIDE / REUTERS

Segundo o governo provincial de Bali, continua a ser seguro viajar para a ilha. Foi estabelecido um plano para redirecionar o tráfego aéreo para outros aeroportos, caso a erupção do vulcão deixe o aeroporto internacional de Denpasar, a capital da ilha, inutilizável.

Perto de 130 vulcões encontram-se ativos, neste momento, na Indonésia. O arquipélago indonésio fica dentro do chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por milhares de tremores por ano, principalmente de pequena magnitude, relembra a agência Lusa.