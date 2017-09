Suspensão dos voos de Erbil. Governo iraquiano diz não querer “deixar os curdos morrer à fome”

O Governo iraquiano anunciou o cancelamento, a partir desta sexta-feira, de todas as ligações aéreas internacionais para Erbil, capital do Curdistão iraquiano, depois de a esmagadora maioria dos curdos ter votado, em referendo, a favor da independência da região.

A suspensão, que além do aeroporto de Erbil também se aplicará ao da cidade de Sulaimaniya, terá início às 18h00 locais (15h00 em Lisboa). Estão excluídos os voos militares, humanitários e diplomáticos. Também os voos internos se mantêm inalterados, o que deverá levar os passageiros a procurar outra forma de alcançar os referidos destinos, nomeadamente através do aeroporto de Bagdade, capital do país. Hipótese que, para a diretora do aeroporto de Erbil, Talar Saleh, não será a melhor. Em declarações à “Al-Jazeera”, a diretora sublinhou a falta de capacidade do aeroporto da capital para acomodar tantos passageiros e voos. Além disso, “há muitas pessoas que estão proibidas pelo Governo iraquiano de viajar para o Curdistão”. Talar Saleh disse ainda que as autoridades curdas não sabem como cumprir a ordem vinda de Bagdade, que ordenou a entrega do aeroporto às autoridades federais. “Não percebemos o que significa. Um aeroporto não é um item que se possa entregar a alguém”, afirmou a diretora, para quem é muito claro que o Governo iraquiano pretende apenas “castigar o seu próprio povo”.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider Al-Abadi, já tinha ameaçado adotar medidas restritivas na região autónoma devido à realização, esta semana, de um referendo não vinculativo sobre a independência do Curdistão iraquiano, que registou uma participação de 72% de eleitores, 92% dos quais votaram “sim” à secessão.

Esta sexta-feira, porém, o ministro iraquiano quis deixar claro que o cancelamento dos voos não tem como objetivo limitar ou mesmo impedir o fornecimento de alimentos ao povo curdo. “O controlo pelo governo central dos portos e aeroportos na região do Curdistão não tem como objetivo deixar morrer à fome, cercar ou impedir [a entrega de] abastecimento aos cidadãos da região, como têm dito alguns responsáveis regionais”, lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete de Al-Abadi.

Em resposta ao cancelamento dos voos, dezenas de curdos reuniram-se, esta sexta-feira, no exterior do aeroporto de Erbil, exigindo a reposição das ligações aéreas. No interior das instalações, a agitação não era menor. “Ao longo do dia, vimos muitos passageiros a tentar antecipar os seus voos e a apanhar aviões antes do que estava previsto, com medo de ficarem bloqueados no aeroporto e não poderem regressar às suas casas, ou para evitar terem de ir até Bagdade para apanhar um avião”, descreveu Hoda Abdel-Hamid, correspondente da “Al-Jazeera” no local.

Estima-se que mais de 400 empresas de viagens e ligadas ao turismo possam vir a ser afetadas pela suspensão das ligações internacionais, estando em risco cerca de sete mil postos de trabalho no setor.

Outras medidas punitivas poderão ser impostas nos próximos dias, nomeadamente por parte da Turquia, que se opôs desde o início à realização do referendo e que já ameaçou encerrar a fronteira terrestre com o Curdistão iraquiano e bloquear as exportações petrolíferas da região. “Temos a válvula. Se a fecharmos, este assunto acaba”, ameaçou Erdogan no início desta semana, durante um colóquio em Istambul. “Veremos depois em quais canais as autoridades regionais do norte do Iraque irão vender o seu petróleo”, reforçou.