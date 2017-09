Supremo Tribunal afasta senador Aécio Neves e proíbe-o de sair à noite

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou afastar o senador Aécio Neves de todas as atividades parlamentares. A decisão proíbe o ex-candidato presidencial de entrar no Senado e obriga-o a ficar em casa depois do pôr do sol. Mas o coletivo de juízes não decretou a prisão de Aécio, gravado a pedir um suborno de 2 milhões de reais (€534 mil) ao empresário Joesley Batista.

Acusado de corrupção passiva e obstrução à justiça, Aécio, derrotado por Dilma e Temer nas presidenciais de 2014, tem também que entregar o passaporte e está proibido de contactar com outros envolvidos nas investigações da operação Lava Jato. Pelos mesmos motivos, o senador já tinha sido suspenso do cargo em maio, na altura em que foi conhecida a denúncia de Joesley Batista – entretanto preso e com a sua “delação premiada” anulada pela Procuradoria Geral da República (PGR) – mas foi reconduzido em junho por ordem do STF.

Recolher obrigatório à noite

Para os analistas, a decisão do Supremo Tribunal é uma mensagem clara de que existe um núcleo duro entre os 11 juízes da mais alta instância judicial brasileira que não vai dar margem de manobra à classe política que goza de imunidade (foro privilegiado) para escapar às acusações de que é alvo. Rosa Weber, Luís Barroso e Luiz Fux foram os juízes que aprovaram o afastamente de Aécio, decisão que teve voto contra dos seus colegas Marco Aurélio e Alexandre de Moraes (ex-ministro da Justiça de Michel Temer). Uma aparente determinação dos juízes confirmada pela própria pena aplicada que, embora não seja de prisão, assemelha-se à prisão domiciliária das condenações em regime aberto que obrigam o condenado a recolher a casa durante a noite. Para alguns juristas esta “nuance” jurídica poderá permitir que o processo suba à votação no plenário do Senado.

Metade do Senado a contas com a Justiça

Na câmara alta do Parlamento, onde mais de metade dos parlamentares está de algum modo a contas com a justiça – cerram-se fileiras para contrariar a ordem judicial e abrir uma nova guerra institucional semelhante à ocorrida em 2016. Na altura, o Senado mobilizou-se para impedir o afastamento do seu então presidente Renan Calheiros, parceiro de Michel Temer no PMDB. Renan Calheiros é réu em pelo menos 11 processos que correm no STF, por exemplo. Dos 81 membros do Senado, 41 já foram condenados, são réus ou estão a ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal, revelou ontem à tarde o Congresso em Foco, o site noticioso do próprio Senado Federal. É também esta proporção, 41 senadores ou maioria simples, que permitirá à câmara alta do parlamento, impedir que a decisão de afastar Aécio Neves seja acatada.

Temer preocupado

Para Michel Temer, o afastamento de Aécio Neves é mais uma contrariedade em vésperas da Câmara dos Deputados decidir se autoriza a que o presidente seja julgado imediatamente no Supremo Tribunal de Justiça, desta vez por organização criminosa e obstrução à justiça. Os deputados impediram em agosto que o primeiro presidente brasileiro acusado de um crime de delito comum no exercício de funções fosse julgado por corrupção.

Isto porque Aécio Neves tem sido o principal dirigente do PSDB a impedir a deserção de muitos membros do partido da base de apoio ao Governo de Michel Temer. A ajuda dos “tucanos” (nome dos militantes dos PSDB) terá sido uma das principais razões para impedir que Temer fosse julgado em agosto. Segundo a Constituição brasileira em matéria de imunidade do presidente determina que não havendo flagrante delito seja o parlamento a autorizar o julgamento. Porém, quando acabar o mandato em 2018 e conseuqentemente perder o “foro privilegiado”, Temer terá que responder em tribunal.

Daí que existam sinais de mal estar nos círculos próximos do presidente e a imprensa dá conta de manobras e negociações dentro da bancada parlamentar. Temer terá pedido ao líder do PMDB no Senado, Romero Jucá, para levar o assunto ao plenário. A atestar a complexidade da conjuntura política enquanto o Partido dos Trabalhadores defende que Aécio Neves se mantenha no Senado, o próprio PSDB de São Paulo pugna pelo afastamento imediato do ex-candidato presidencial. Em declarações à revista Valor Económico, o presidente do PSDB em São Paulo disse que a decisão do STF foi “corajosa e independente” e sustentada em “provas muito fortes”. Mário Covas Neto disse ainda que Aécio Neves deve ser demitido da direcção nacional do PSDB, mas não expulso do partido.