May garante que está “incondicionalmente comprometida” com a segurança europeia

Theresa May voltou a garantir esta sexta-feira de manhã que, apesar de estar de saída da União Europeia, a Grã-Bretanha continua "incondicionalmente comprometida" com a manutenção da cooperação com o bloco em matéria de segurança. Durante uma visita a uma base militar da Estónia acompanhada do Presidente de França, Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica disse que as ameaças da Rússia à soberania europeia, a imigração "ilegal" para o continente e questões de cibersegurança fazem deste tópico uma questão vital sobre a qual o Reino Unido e a Europa a 27 devem continuar a cooperar no pós-Brexit, depois de março de 2019.

"Quando uma nação como a Rússia viola deliberadamente as regras da ordem internacional que criámos com tanto esforço, temos de nos unir aos nossos aliados para defender esse sistema internacional", declarou May às tropas britânicas estacionadas no norte daquele país da Europa de Leste. "O Reino Unido está incondicionalmente comprometido em manter a segurança da Europa e vamos continuar a oferecer ajuda e assistência aos Estados-membros da UE que sejam vítimas de agressões armadas, terrorismo ou de catástrofes provocadas pelo Homem."

A chefe do governo britânico aterrou na capital da Estónia, Tallin, na quinta-feira para uma cimeira digital que hoje vai sentar à mesma mesa todos os líderes da UE, depois de ter sido acusada por diplomatas em Bruxelas e numa série de capitais europeias de estar a tentar contornar o mandato atribuído a Michel Barnier para negociar a saída do Reino Unido em nome da Europa a 27. Todos os Estados-membros continuam a apoiar o negociador-chefe da Comissão Europeia, que por sua vez continua a rejeitar dar início ao diálogo sobre a futura relação de Londres com o bloco enquanto não houver progressos suficientes nas negociações de saída.