Depois de 40 anos, Europa e Ásia dizem adeus ao “The Wall Street Journal”

Esta sexta-feira, a Europa diz adeus à edição impressa do "The Wall Street Journal", uma decisão confirmada pela direção editorial do jornal norte-americano à qual se seguirá o fim da publicação impressa para a Ásia no próximo dia 7 de outubro.

O anúncio, depois de 40 anos de edições adaptadas aos dois continentes, surge depois de a empresa detentora do diário financeiro, a News Corp, ter registado perdas de 643 milhões de dólares (545 milhões de euros) no último ano fiscal, que terminou a 30 de junho — uma grande quebra dos lucros comparativamente aos 235 milhões de dólares (quase 200 milhões de euros) de receitas registadas no ano anterior.

A edição asiática do WSJ começou a ser distribuída no continente em 1976, com a edição-gémea destinada à Europa a entrar em circulação em 1983. Segundo um comunicado do jornal, a edição impressa norte-americana vai passar a estar disponível nalgumas cidades deste lado do globo numa data a agendar.

Apesar das recentes perdas, as subscrições digitais do WSJ continuam a subir, razão pela qual o jornal pretende apostar numa estratégia de atração de leitores asiáticos e europeus para a versão online do diário. Contudo, é referido no mesmo comunicado, os ganhos com essas subscrições — que aumentaram em 322 mil no último trimestre do ano fiscal corrente, totalizando 1,27 milhões de dólares (cerca de um milhão de euros) de lucros — não justificam "a manutenção das edições estrangeiras", que "deixaram de ser economicamente viáveis" para a News Corp.

Em junho deste ano tinham surgido os primeiros rumores de que o WSJ estava a planear acabar com as suas edições impressas fora dos EUA, com uma porta-voz a garantir na altura que o jornal "está constantemente a avaliar o equilíbrio entre o papel e o digital numa altura em que estamos a assistir ao crescimento acentuado da procura no digital". O fim das duas publicações distintas surge igualmente enquadrado numa reestruturação mais abrangente do jornal, depois de um despedimento coletivo no final de 2016.

O "Guardian" denota ainda que, no último ano, o WSJ tem vindo a assistir a uma debandada de jornalistas e editores descontentes e "frustrados" com a cobertura que tem sido feita da administração de Donald Trump. Alguns funcionários já descreveram a outros jornais que foram "diretamente bloqueados" pelo editor Gerry Baker em notícias menos favoráveis ao Presidente norte-americano desde a sua tomada de posse em janeiro, isto porque Baker manterá uma relação de proximidade com o empresário eleito nas presidenciais de 2016.