Debandada em estação de Bombaim provoca 15 mortos e 20 feridos

Uma debandada em massa numa estação de comboios em Bombaim provocou esta sexta-feira pelo menos 15 mortos e 20 feridos, confirmaram as autoridades indianas. O incidente ocorreu na estação Elphinstone, que liga as duas maiores linhas de caminho-de-ferro da maior cidade da Índia, e terá resultado da sobrelotação do espaço perante as chuvas torrenciais que caíram em Bombaim esta manhã.

Segundo as autoridades, os feridos estão a ser levados para o hospital mais próximo da estação e funcionários das linhas ferroviárias já estão no local a tentar apurar o que aconteceu. A debandada ocorreu numa ponte pedonal que conduz à estação.

Anil Saxena, porta-voz dos serviços de caminhos-de-ferro, disse aos jornalistas que a ponte ficou subitamente sobrelotada com passageiros que, depois de se terem abrigado da chuva na estação, tentaram abandoná-la todos ao mesmo tempo. Segundo Saxena, já está em curso uma investigação ao incidente.