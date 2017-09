Casa Branca investiga contas privadas de email usadas por conselheiros de Trump

O "Politico" avançou na quinta-feira, com base em informações de quatro fontes oficiais, que a Casa Branca já abriu uma investigação interna ao uso de emails privados por elementos da administração de Donald Trump, isto depois de o mesmo jornal ter noticiado que Jared Kushner, genro e conselheiro do Presidente, criou uma conta privada de email em dezembro para tratar de assuntos oficiais. As fontes garantiram sob anonimato que, neste momento, uma equipa já está a recolher as centenas de emails trocados através do servidor da Casa Branca em contas privadas de uma série de conselheiros do líder.

No final da semana passada, o jornal digital tinha noticiado que Kushner esteve a gerir negócios do governo através de uma conta Gmail criada durante a transição da equipa de Trump para a Casa Branca. A notícia fez chover acusações de hipocrisia à atual administração, depois de Trump ter passado a campanha presidencial a exigir a prisão de Hillary Clinton pelo facto de a sua rival nas eleições ter usado um email privado enquanto secretária de Estado no primeiro mandato de Barack Obama.

Depois disso, o "New York Times" apurou que não foi apenas Kushner que recorreu a uma conta pessoal para gerir assuntos governametais; a par dele contam-se pelo menos Ivanka Trump, sua mulher e a filha mais velha do Presidente; os conselheiros ainda em funções Gary D. Cohn e Stephen Miller; o ex-chefe de estratégias da Casa Branca, Stephen K. Bannon, e o ex-chefe do gabinete de Trump, Reince Priebus.

"De particular interesse", aponta o "Politico" com base nas informações que lhe foram passadas, "são os emails de Kushner e de Ivanka Trump, porque eles continuam a trabalhar na Casa Branca, apontam duas fontes". "As contas de outros funcionários também estão a ser inspecionadas", garantem.

Segundo uma delas, o gabinete a cargo do inquérito quer determinar se alguma das mensagens trocadas nesses emails é relevante para as investigações que o FBI e o Congresso têm em curso ao alegado conluio da equipa de Trump com a Rússia. Espera-se que, no decorrer da investigação, a equipa escrutine igualmente se houve informações confidenciais a serem enviadas ou recebidas nesses emails, dados os riscos de ciberataques às contas não-oficiais.

Entretanto, a CNN avançou também ontem que, numa sessão à porta fechada com membros da comissão de serviços de informação do Senado, Kushner não fez qualquer referência à sua conta privada de email nem ao uso que fez dela enquanto membro do governo. Segundo o canal, o chefe dessa comissão, Richard Burr, e o seu braço-direito, Mark Warner, enviaram uma carta ao genro do Presidente na quinta-feira instruindo-o a voltar a confirmar se lhes entregou toda a documentação relevante para o inquérito que a comissão está a levar a cabo, incluindo mensagens trocadas pela sua conta pessoal de email, "bem como noutras contas de email, apps de mensagens ou canais de comunicação semelhantes que possa ter usado ou que possam conter informações relevantes para a investigação" ao alegado conluio Trump-Rússia.

No domingo, o advogado de Kushner, Abbe Lowell, tinha confirmado que o marido de Ivanka usou, de facto, uma conta privada de email mas apenas para tocar "menos de uma centena" de mensagens sobre questões governamentais, garantindo que todas foram reencaminhadas para a sua conta oficial da Casa Branca. Esta quinta-feira, em reação à notícia da CNN, Lowell acrescentou: "É perfeitamente normal que as comissões [do Congresso] queiram garantir que receberam todos os registos pertinentes. Nós analisámos esta conta na altura e não há documentos relevantes nela. A comissão foi informada disso."