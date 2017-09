BBC revela “falhanços” da ONU em Myanmar perante perseguição dos Rohingya

A chefe da missão da ONU em Myanmar impediu que os direitos da minoria étnica muçulmana Rohingya fossem debatidos com o governo do país, acusam fontes das próprias Nações Unidas e da comunidade humanitária em declarações à BBC. Segundo as várias fontes, a ex-chefe da equipa da ONU para a antiga Birmânia, a canadiana Renata Lok-Dessallien, também tentou impedir que funcionários de ONG visitassem áreas onde a minoria vive concentrada nos quatro anos que antecederam a atual crise. A denúncia surge numa altura em que mais de meio milhão de Rohingya já fugiram para o Bangladesh e outros países perante uma sangrenta ofensiva do Exército birmanês lançada a 25 de agosto. A equipa da ONU em Myanmar diz que "discorda fortemente" das alegações avançadas pela BBC.

Desde o início da "operação de limpeza" militar no estado de Rakhine, a ONU tem alumiado as respostas à crise humanitária, entregando ajuda de emergência aos mais de 500 mil refugiados e condenando duramente as autoridades de Myanmar por manterem a ofensiva em marcha — há duas semanas, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que as ações do Exército são "um exemplo de limpeza étnica por definição", com a organização a anunciar logo a seguir, durante a assembleia-geral em Nova Iorque, a abertura de uma investigação aos mais recentes eventos. Mas de acordo com as fontes consultadas pela BBC, não foi sempre assim.

Nos quatro anos que precederam a atual crise, depois dos episódios de violência entre a comunidade rohingya e a maioira budista de Myanmar que tiveram lugar em 2012, Lok-Dessallien tentou impedir ativistas de direitos humanos de acederem às áreas onde a minoria muçulmana vive concentrada, tentou silenciar esse ativismo pelos direitos dos Rohingya no país e ostracizou os funcionários que tentaram alertar para uma iminente limpeza étnica. Assim acusa, entre outras fontes, Caroline Vandenabeele, uma funcionária da organização com experência na recolha de provas deste tipo de crime contra a humanidade.

Depois de ter trabalhado no Ruanda entre 1993 e o início de 1994, antes do genocídio naquele país, Vandenabeele diz que, quando chegou a Myanmar, detetou imediatamente "semelhanças preocupantes" entre o que aconteceu naquele país africano e o que estava a acontecer na antiga Birmânia. "Estava com um grupo de expatriados e de empresários birmaneses a falar sobre Rakhine e sobre os Rohingya e um dos birmaneses disse-me simplesmente 'Vamos matá-los a todos como se fossem cães'. Para mim, este nível de desumanização de pessoas é um dos sinais de que se atingiu um nível de aceitação na sociedade de que isto é normal", relata à BBC.

O jornalista do canal britânico que assina o artigo desta sexta-feira diz que esteve em contacto com Vandenabeele durante mais de um ano, depois de esta ter integrado operações humanitárias em áreas de conflito como o Afeganistão, o Paquistão, o Sri Lanka, o Ruanda e o Nepal. Entre 2013 e 2015, a ativista desempenhou um cargo fulcral na missão da ONU em Myanmar enquanto chefe de gabinete da coordenadora residente de operações, atualmente Lok-Dessallien, a figura de topo das Nações Unidas no país. Esse cargo deu a Vandernabeele acesso privilegiado aos registos dos eventos no estado de Rakhine numa altura em que as tensões continuavam a aumentar entre a minoria muçulmana e as autoridades e a maioria budista— isto depois de, em 2012, confrontos entre as duas comunidades terem provocado mais de 100 mortos e levado à fuga de mais de 100 mil muçulmanos Rohingya para campos improvisados nos arredores da capital daquele estado, Sittwe.

Desde então, foi havendo picos de tensão periódicos o que, em última instância, conduziu ao surgimento de um grupo de militantes Rohingya autoproclamado Exército Arakan para a Salvação dos Rohingya (Arsa) — o grupo que, a 25 de agosto, atacou postos das forças de segurança matando 12 agentes e justificando a atual "operação de limpeza" do Exército. Tentativas para distribuir ajuda à população Rohingya desde então têm sido dificultadas pelos budistas de Rakhine, que já chegaram inclusivamente a bloquear e a atacar veículos humanitários.

Dan Kitwood

Perante isto, tornou-se evidente que a ONU e outras agências e organizações humanitárias precisavam de cooperar com o governo de Myanmar e com a comunidade budista para conseguirem fazer chegar bens básicos à minoria muçulmana. A decisão da equipa de trabalho da ONU no país foi a de se concentrar numa estratégia de longo prazo, dando prioridade ao desenvolvimento sustentável de Rakhine — a eventual prosperidade crescente da região amainaria as tensões entre os Rohingya e os budistas e os funcionários da ONU sabiam que teriam de evitar proferir declarações públicas sobre a minoria, o que fez com o que o tópico se tornasse um tabu. Em vários comunicados de imprensa das Nações Unidas sobre a situação naquele estado de Myanmar a palavra "Rohingya" simplesmente não aparecia — à semelhança do que acontece com todos os documentos e declarações oficiais do governo birmanês, que classifica este povo como um grupo de "imigrantes ilegais" a quem chama "Bengalis".

Jonah Fisher, que foi correspondente da BBC em Myanmar durante vários anos, revela que, durante este período, foram poucos os funcionários da ONU que falaram com ele franca e abertamente sobre a situação dos Rohingya. E agora, a sua investigação às ações da missão da ONU em Myanmar revela que os problemas que a minoria enfrenta há décadas foram ignorados até em encontros à porta fechada. A par de Vandenabeele, várias outras fontes consultadas por Fisher dizem que, em reuniões de alto-nível, se tornou impossível colocar questões sobre a comunidade Rohingya às autoridades birmanesas. Para aquela funcionária, tornou-se claro que era simplesmente "inaceitável" referir as violações dos direitos da minoria ou tecer avisos sobre uma potencial limpeza étnica em encontros da ONU.

"Podíamos fazê-lo mas isso tinha consequências", revela. "Consequências negativas como deixarmos de ser convidados para as reuniões ou não obter autorizações de viagem [até à região]. Outros funcionários foram depostos dos seus cargos e humilhados em reuniões. Criou-se uma atmosfera em que falar sobre isto não era simplesmente possível." Agências como o Gabinete da ONU para a Coordenação de Assistência Humanitária (UNOCHA) foram deliberadamente excluídas das discussões. Vandenabeele diz mesmo que foi várias vezes instruída a apurar quando é que o representanre da UNOCHA estava fora para que as reuniões fossem marcadas para essas alturas. O chefe dessa agência escusou-se a falar com a BBC sobre o assunto, mas esta versão dos acontecimentos foi confirmada por várias outras fontes da ONU sediadas em Myanmar.

Por se recusar a pactuar com tudo isto, Vandenabeele foi classificada como problemática e impedida de fazer o seu trabalho, uma versão dos eventos que, até ver, não foi refutada pela ONU. Estas tentativas de silenciar a questão dos Rohingya também envolveu funcionários externos da ONU que visitaram Myanmar nos últimos quatro anos. Um exemplo: Tomas Quintana, atual relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Coreia do Norte que, durante seis anos, até 2014, esteve nesse mesmo cargo relativo a Myanmar. A partir da Argentina, Qintana contou a Fisher como foi recebido pela chefe da missão da ONU no aeroporto em Rangum, antiga capital do país. "Disse-me que eu não devia ir ao estado de Rakhine, pediu-me que não fosse lá. Perguntei-lhe porquê e não obtive respostas, havia apenas esta postura de, basicamente, tentar não criar problemas com as autoridades. Esta é só uma história, mas demonstra qual foi a estratégia da missão da ONU no que toca à questão dos Rohingya", explica Quintana.

Apesar do pedido, o enviado da ONU visitou o estado onde a minoria vive concentrada, o que levou Dessallien a "desassociar-se" da missão de Quintana; nunca mais voltaram a ver-se. Um outro funcionário da ONU acrescenta sob anonimato: "Temos estado a alcovitar a comunidade [budista] de Rakhine à custa dos Rohingya. O governo sabe como usar-nos e manipular-nos e continua a fazer isso — nós nunca aprendemos e nunca podemos fazer-lhe frente porque não podemos irritar o governo."

Em meados de julho deste ano, um mês antes de o Exército birmanês lançar a sua mais recente ofensiva em Rakhine, a BBC já tinha tido acesso a um relatório interno da ONU, datado de 2015, intitulado "Ajudar as Vítimas ou Apoiar Sistemas de Abuso", no qual as estratégias da missão da ONU em Myanmar eram duramente criticadas. "A estratégia no que toca aos direitos humanos está demasiado focada na esperança simplificada de que investir no desenvolvimento vai, por si só, reduzir as tensões, algo que falha em considerar que investir em estruturas discriminatórias geridas por atores estatais discriminatórios vai, muito provavelmente, reforçar a discriminação mais do que alterá-la."

TIMOTHY A. CLARY / AFP / Getty Images

Este, aponta o canal britânico, não é o único documento interno das Nações Unidas a concluir isto. Já com António Guterres à frente da organização, um antigo alto-cargo da ONU foi encarregado de redigir um memorando à sua equipa em abril deste ano, intitulado "Reposicionamento da ONU", um documento de duas páginas onde as ações da missão em Myanmar eram classificadas como "notoriamente disfuncionais". Nas semanas seguintes, a ONU anunciou que Dessallien ia abandonar o seu cargo, garantindo que apenas porque é um cargo "rotativo" e não por causa da sua estatrégia no terreno. Três meses depois, a canadiana continua a liderar a missão em Myanmar, depois de o governo do país ter rejeitado o nome proposto para lhe suceder.

"Ela tem uma visão justa, nada tendenciosa", garante à BBC Shwe Mann, antigo general birmanês que é amigo próximo de Aung San Suu Kyi, a Nobel da Paz tornada líder de Myanmar, que tem estado a ser duramente criticada por nada fazer face ao massacre dos Rohingya. "Quem é tendencioso a favor dos Rohingya não gosta dela e vai criticá-la." Contactada pelo canal, a chefe de missão recusou-se a tecer quaisquer comentários. Fisher refere que, ao saberem do artigo que estava a preparar, dez embaixadores, entre eles os representantes dos EUA e da Grã-Bretanha, escreveram-lhe por iniciativa própria a defenderem Lok-Dessallien.

Pelo contrário, outros funcionários da ONU com experiência no terreno dizem ver semelhanças entre o papel muito criticado que a ONU desempenhou no Sri Lanka e o que está a acontecer em Myanmar. É o caso de Charles Petrie, que assinou um duro relatório sobre os falhanços da organização no Sri Lanla e que também desempenhou funções em Myanmar antes de ser expulso do país em 2007. À BBC, Petrie diz que a resposta da ONU à crise dos Rohingya nos últimos anos tem sido "confusa". "Penso que a grande lição em Myanmar a partir do caso do Sri Lanka é a ausência de um foco na situação na sua totalidade — política, direitos humanos, questões humanitárias e desenvolvimento. Isto continua difuso."

"Poderia uma estratégia diferente da ONU e da comunidade internacional ter evitado o desastre humanitário a que estamos a assistir agora?", questiona Fisher. "É difícil ver como é que tal poderia ter travado a resposta massiva do Exército birmanês ao ataque de militantes Rohingya a 25 de agosto", responde o antigo correspondente em Myanmar. Para Vandenabeele, os seus alertas poderiam ter cumprido essa função, só que foram ignorados e silenciados. "É difícil dizer que ações poderiam ter evitado isto, mas o que sei, sem sombra de dúvida, é que a forma como as coisas foram feitas nunca iria preveni-lo. O assunto foi simplesmente ignorado."

Sobre isto, Quintana acrescenta que gostava que a comunidade internacional tivesse pressionado mais Myanmar para que houvesse uma espécie de sistema judicial transitório no âmbito do governo democrático híbrido que assumiu funções no início de 2016 — meses antes, a Liga Nacional para a Democracia (LND) de Suu Kyi venceu as primeiras eleições livres da antiga Birmânia depois de mais de meio século de ditadura militar, mas o Exército continua a controlar vários ministérios e organismos governamentais. Uma outra fonte diz que a ONU pode estar agora a preparar um inquérito às suas próprias ações em Rakhine e que o resultado poderá não divergir muito das conclusões negativas sobre o papel desempenhado pelas Nações Unidas durante a guerra civil no Sri Lanka.

Ontem, a delegação de Myanmar presente num encontro do Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque, voltou a rejeitar as alegações de "limpeza étnica e genocídio dos Rohingya" no país.