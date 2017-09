Vulcão Monaro Voui força evacuação “sem precedentes” de ilha no Pacífico

As autoridades de Vanuatu ordenaram esta quinta-feira a evacuação "total e obrigatória" de Ambae, uma das ilhas do arquipélago, onde foi declarado o estado de emergência devido à erupção do vulcão Manaro Voui, informaram os meios de comunicação locais.

“A vida das pessoas de Ambae é a nossa prioridade”, disse o primeiro-ministro do arquipélago do Pacífico Sul, Charlot Salwai, ao ordenar a evacuação "sem precedentes" daquela ilha. Existem cerca de 11 mil residentes em Ambae, seis mil dos quais já tinham sido retirados das suas casas no fim-de-semana face à "erupção moderada" do vulcão. Perante os riscos associados à crescente atividade vulcânia, hoje as autoridades ordenaram a total evacuação da ilha pela primeira vez na história de Vanuatu, uma operação que deverá estar concluída na próxima sexta-feira.

O vulcão, cujo alerta foi fixado na categoria 4 numa escala de 5, está a expelir rochas, gás vulcânico, chuva ácida e cinzas em Ambae, informou o Departamento de Perigos Geológicos do país. "Já retirámos as pessoas das zonas mais elevadas para áreas mais seguras no oeste e no leste da ilha", explicou à AFP Shadrack Welegtabit, diretor da Agência de Gestão de Desastres de Vanuatu, avançando que o alerta poderá ser elevado para o nível mais alto.

Segundo o responsável, há grandes probabilidades de haver uma "erupção total", razão pela qual "temos agora de retirar todas as pessoas da ilha". A Rádio Nova Zelândia aponta que a maioria delas será realojada temporariamente na ilha de Pentecoste, a mais próxima de Ambae.