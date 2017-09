Tatuador condenado no Japão por não ter licença médica

Um tatuador japonês no centro de uma polémica inédita no Japão foi condenado a pagar uma multa de 1130 euros por não ter licença médica para praticar. Sob a lei nipónica, os artistas de tatuagens são obrigados a ter qualificações médicas formais reconhecidas pelo Estado para poderem tatuar os corpos de clientes.

Em 2015, o estúdio de Taiki Masuda foi alvo de buscas e a polícia passou-lhe uma multa por não ter essa licença, mas o artista recusou-se a pagá-la exigindo a oportunidade de se defender em tribunal. O caso terminou na quarta-feira, com o tribunal distrital de Osaka a condená-lo por considerar "indispensável" que os tatuadores como ele tenham licença médica para avaliarem os riscos inerentes ao seu trabalho artístico.

O caso, sem precedentes no Japão, angariou atenções em todo o mundo para a cultura das tatuagens no país, onde muitas pessoas continuam a associar a pintura permanente de corpos ao crime organizado. Durante o julgamento, Masuda alegou que as tatuagens são uma forma de expressão artística e que impedi-lo de praticar essa arte representava uma violação dos seus direitos à luz da Constituição nipónica.

O juiz a cargo do processo rejeitou esse argumento e ditou na quarta-feira que qualquer tatuador tem ter ter uma licença médica válida para trabalhar no país, condenando-o a pagar 1130 euros, metade do valor da multa original. Masuda, cuja imagem em defesa da cultura das tatuagens encabeça a página de Facebook "Save Tattooing", garantiu à saída do tribunal que vai interpôr recurso à decisão porque as tatuagens "fazem parte da cultura tradicional japonesa". Não é certo quantos tatuadores do Japão têm qualificações médicas como requere a lei.

Sendo verdade, também é um facto que esta forma de expressão artística continua a ser associada por muitos no Japão aos yazuza, os grupos de crime organizado do país. Continua a ser comum pessoas com tatuagens visíveis serem impedidas de entrar em espaços públicos como piscinas, termas, praias e até ginásios e restaurantes. Contudo, as tatuagens têm vindo a angariar uma crescente popularidade entre as gerações nipónicas mais jovens.