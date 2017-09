Preços dos combustíveis: Bruxelas não vê indícios suficientes para abrir a investigação pedida pelo Governo

A Comissão Europeia confirma que recebeu, em julho, a carta enviada pelo Governo português na qual era pedida uma investigação aos preços dos combustíveis em Portugal e aos preços de referência. Ao Expresso, o porta-voz do executivo comunitário para a Concorrência adianta que a resposta já seguiu para Lisboa "no início da semana".



Nessa resposta, a Comissão dá conta da disponibilidade para investigar quando tem "indícios suficientes", o que não é atualmente o caso. "É preciso mais informação e, neste momento, nós não temos indícios suficientes para justificar a abertura de uma investigação", diz Ricardo Cardoso.



"A verdade é que divergências de preço - entre preços regionais, preços nacionais e preços internacionais - não são, por si só, suficientes para se poder saltar para a conclusão de que há um potencial problema de concorrência", acrescenta ainda o porta-voz.



Na área dos preços de referência, a Comissão tem atualmente em curso uma investigação "relativa a três empresas no sector do etanol": uma espanhola, uma belga e uma sueca. Bruxelas está a investigar se "essas empresas terão manipulado o preço de referência do etanol", recorda Ricardo Cardoso. No caso português, faltam indícios para justificar um processo semelhante.



Bruxelas não dá assim seguimento ao pedido que o Secretário de Estado da Energia fez à comissária para a Concorrência. De acordo com a informação avançada esta quinta-feira pelo "Diário de Notícias", Jorge Seguro Sanches escreveu a Margrethe Vestager a dar conta de "desvios significativos e sistemáticos" nos preços dos combustíveis praticados em Portugal relativamente ao valores internacionais e a pedir uma avaliação para determinar uma eventual "concertação ou abuso de posição".

Ricardo Cardoso lembra ainda que a Autoridade da Concorrência (AdC), em Portugal, pode ter aqui um papel e que "está disponível para trabalhar com o Governo se for necessário", tal como acontece atualmente com a análise que está a ser feita "sobre o preço dos combustíveis rodoviários e as diferentes margens na cadeia de valor dos combustíveis", também pedida pelo executivo de António Costa.



Tal como a Comissão Europeia, também a AdC "tem o direito de aplicar o direito europeu relativo às práticas restritivas e aos abusos de posição dominante", diz o porta-voz, sublinhando "o trabalho feito nos últimos anos pela Autoridade da Concorrência" a envolver o setor dos combustíveis em Portugal, incluindo "uma investigação aprofundada no setor em 2009".