Morte de estudante americano detido na Coreia do Norte: “A verdade é que não sabemos o que lhe aconteceu”

A médica legista encarregada de examinar o corpo de Otto Warmbier à chegada aos Estados Unidos diz não ter detetado qualquer sinal claro de que ele tinha sido torturado durante a sua detenção na Coreia do Norte. A versão contradiz as alegações feitas pelos pais do estudante norte-americano que foi preso durante uma excursão a Pyongyang no início de 2016, numa entrevista ao canal Fox na terça-feira à noite.

De acordo com Fred e Cindy Warmbier, as autoridades norte-coreanas "torturaram sistematicamente" o seu filho nos meses que se seguiram à sua detenção pelo alegado roubo de um poster de propaganda de um hotel da capital em 2016. Na entrevista televisiva, o canal explicou que, quando Otto chegou aos EUA em coma, onde acabaria por morrer em junho deste ano, estava a "contorcer-se violentamente" e a produzir "sons inumanos", tinha as pernas e os braços "totalmente deformados", uma cicatriz na planta de um dos pés de uma ferida que parecia ter já algum tempo e a dentição inferior dava a entender que "alguém usou um alicate" para mudar os dentes de sítio. "O Otto foi sistematicamente torturado e intencionalmente ferido por Kim [Jong-un] e o seu regime", garantiu o pai do estudante.

Na quarta-feira, um dia depois dessa entrevista, a médica legista do Ohio que examinou o corpo do jovem pareceu contradizer a maioria das alegações, garantindo que Otto morreu por falta de oxigénio no cérebro. "Não sabemos o que lhe aconteceu e essa é a verdade", declarou Lakshmi Sammarco em conferência de imprensa. Aos jornalistas, Sammarco disse ainda que ficou "surpreendida" com a versão avançada pelo casal Warmbier e garantiu que não detetou "quaisquer sinais óbvios de tortura". "Senti-me muito confortável com o facto de não haver qualquer prova de trauma" nos dentes do estudante, acrescentou a médica; as únicas marcas detetadas no seu corpo foram pequenas cicratizes, incluindo num dos pés — uma delas ainda está por explicar.

Apesar disso, o corpo de Otto e a sua pele estavam em "excelente condição" para alguém que esteve acamado durante mais de um ano. As conclusões da médica legista, à cabeça que o estudante morreu por falta de oxigénio no sangue e no cérebro causada por um ferimento com mais de um ano, tiveram por base um exame externo ao corpo e raios-X, já que os seus pais recusaram que lhe fosse feita uma autópsia. Os espamos musculares, movimentos dos olhos e barulhos potencialmente "inumanos" são sintomas consistentes com a deprivação de oxigénio, explicou na quarta-feira Sammarco.

Otto Warmbier morreu em junho deste ano pouco depois de ter sido libertado pela Coreia do Norte por razões médicas e chegou ao seu país-natal num estado de "fraqueza não-reativa". As autoridades norte-coreanas rejeitam as acusações de tortura e dizem que ele contraiu botulismo — uma forma de intoxicação alimentar rara e falta provocada pela ingestão de uma toxina específica — pouco depois de ter sido condenado a 10 anos de trabalhos forçados em abril. Esta versão já foi rejeitada pelos EUA.

No rescaldo da entrevista concedida pelo casal Warmbier à Fox, o Presidente norte-americano, Donald Trump — que tem estado envolvido numa guerra de palavras com o líder da Coreia do Norte por causa dos seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares — congratulou-se com a "grande entrevista" e voltou a garantir que Otto "foi torturado para lá do imaginável".