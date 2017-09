Iraque suspende ligações aéreas para capital curda, após a vitória do sim à independência

O Governo iraquiano anunciou esta quinta-feira que vai suspender todas as ligações aéreas internacionais para Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, em retaliação por terem prosseguido com a realização do referendo sobre a independência que, segundo os resultados agora divulgados, deu a expetável vitória esmagadora do sim, com 92,73% dos 2,9 milhões votos expressos.

“A suspensão começa às 18h de sexta-feira” (15h em Lisboa), disse à France Presse a diretora do aeroporto de Erbil, Talar Faiq Saleh.

"Todos os voos internacionais, sem exceção, de Erbil e para Erbil vão ficar suspensos, na sequência da decisão do conselho de ministros do Iraque e do primeiro-ministro Haider Al-Abadi", acrescentou.

Não foi ainda referido se a suspensão dos voos ocorrerá também nos que seguem para o aeroporto de Soulemaniyeh, situado noutra província do Curdistão iraquiano.

“Nós vamos impor o comando do Iraque em todas as áreas do Governo Regional do Curdistão, com a força da Constituição”, afirma na quarta-feira o primeiro-ministro iraquiano, Hairder al-Abadi. “Não vai haver combates entre os filhos de um único país, mas nós vamos impor a lei, vocês vão ver”, frisou, ao mesmo tempo que lançava o apelo para que as potencias estrangeiras encerrassem as suas missões diplomáticas em Erbil.

A generalidade dos aliados dos curdos haviam advertido que não reconheceriam os resultados do referendo. Apenas Israel o fez, sendo também o único estado que apoia a independência do Curdistão iraquiano.

O referendo decorreu nas três províncias da região autónoma do Curdistão, no morte do Iraque, mas também em alguns territórios controlados pelas forças curdas, mas disputados por Bagdade, nomeadamente a cidade de Kirkuk, de grande importância estratégica devido à exportação de petróleo.

Na terça-feira, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan advertira os curdos que caso não abandonem as suas aspirações independentistas irá fechar os oleodutos de de petróleo vindo do Curdistão que passam pela Turquia.

Considerando uma “deslealdade” e uma “ameaça à segurança nacional” a realização do referendo, ameaçou que, se o processo prosseguir, irá fazê-los “passar fome”, cortando essa principal fonte de receita, assim como o transporte de bens alimentares para a região.

O regime de Erdogan teme que o exemplo do Curdistão iraquiano alimente as aspirações independentista da minoria curda na Turquia.

Massoud Barzani, líder do Governo Regional do Curdistão, frisara que o referendo não é vinculativo, destinando-se a legitimar o mandato para negociar com o Iraque e os países vizinhos a secessão do Iraque da região controlada pelos curdos.

Existem cerca de 30 milhões de curdos ao longo de todo o Médio Oriente – principalmente no Iraque, Irão, Turquia e Síria – sendo o quarto maior grupo étnico na região, que no entanto tem permanecido sem Estado desde o colapso do Império Otomano.

No Iraque, os curdos são cerca de cinco milhões e conseguiram consolidar o seu território no rescaldo da primeira Guerra do Golfo. A região autónoma conta com um Governo Regional, formalmente reconhecido pela Constituição iraquiana em 2005.

Em contraponto com a tremenda instabilidade e combates que têm ocorrido ao longo do país, após a queda do regime de Saddam Hussein, o Curdistão iraquiano tem conseguido permanecer bastante pacificado.

As forças curdas têm tido um importante papel nos combates contra o autodenominado Estado Islâmico (Daesh).