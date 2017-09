Governo regional pede a Bruxelas para “proteger os direitos dos catalães”

Na contagem decrescente para a realização do referendo de autodeterminação, o conselheiro de Negócios Estrangeiros do governo catalão, Raul Romeva, defendeu esta quinta-feira que a União Europeia (UE) deve compreender a “seriedade” da questão da independência catalã e ajudar a encontrar uma solução para o conflito com Madrid.

Em Bruxelas, denunciou ainda as medidas recentes do Governo central para travar a realização da consulta popular, sublinhando que não é de esperar violência no próximo domingo, uma vez que os “catalães não costumam recorrer à violência para resolver questões políticas.”

Também a presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, apelou a Bruxelas para “proteger os direitos e liberdades dos catalães”. “A União Europeia surgiu como um projeto para proteger e garantir os nossos direitos e liberdades. Defender os direitos dos catalães contra a onda de repressão do Estado espanhol é a mesmo que defender os direitos dos cidadãos espanhóis e europeus”, escreveu a autarca de Barcelona num artigo publicado esta quinta-feira no “Guardian.”

Para Ada Colau, o conflito catalão transformou-se na “crise territorial europeia mais grave dos últimos anos”, face à contínua recusa do governo central em deixar os catalães decidirem sobre o seu futuro. Por essa razão, sustenta que a situação da Catalunha deixou de ser um problema espanhol, mas que diz também respeito à Europa, pelo que se impõe a intervenção da Comissão Europeia enquanto mediador de uma “solução dialogada e democrática”. “Nós não estamos apenas a enfrentar uma disputa institucional, mas também um conflito políticoe e social que necessita claramente de ser resolvido através dos meios políticos”, acrescentou.

Segundo a governante, Barcelona é uma “cidade pacífica, amante do diálogo e com uma forte vocação cosmopolita e pró-Europeia, e é por isso que a maioria da população deseja votar.” “Não quero uma colisão com consequências nunca vistas. Estou convicta de que a maioria dos parceiros europeus também não querem isso”, rematou.

Assembleia Nacional Catalã pede “resistência pacífica”

O apelo da autarca surge no mesmo dia em que a Assembleia Nacional Catalã (ANC) solicitou aos membros dos departamentos regionais para estarem cedo, pelas 7h, no próximo domingo nas mesas eleitorais. O objetivo é não atrasar o processo eleitoral, cuja votação está prevista arrancar duas horas depois. A ANC adverta também para a possibilidade de se formarem longas filas no dia do referendo e de os eleitores esperarem horas para exercer o seu direito de voto.

Mas recomenda “resistência pacífica e zero violência”, pedindo aos catalães para não enfrentarem os Mossos d'Esquadra (polícia catalã), numa altura em que vários elementos já vigiam as urnas para impedir a realização da consulta popular, refere o “El País”.

O Governo espanhol está a atuar em todas as frentes com vista a inviabilizar o referendo na Catalunha no próximo dia 1 de outuvro, com Mariano Rajoy a invocar a Constituição e a sublinhar que a lei é para ser cumprida. Os catalães defendem, por sua vez, o direito a referendar a independência.

Esta quinta-feira, o Banco de Espanha alertou que a tensão com a Catalunha ameaça a economia do país, salientando que a independência da região poderia “afetar a confiança dos agentes económicos e as condições de financiamento.” O ministro espanhol da Economia, Luis de Guindos, também admitiu que o conflito catalão está a gerar alguma incerteza entre os investidores, reafirmando que Madrid está disponível para dialogar com a Catalunha no quadro da legalidade.