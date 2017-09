Doenças do sistema circulatório são as mais fatais na UE e em Portugal

As doenças do sistema circulatório foram a principal causa de morte na União Europeia em 2014, representando 37% dos cinco milhões de falecimentos assinalados no bloco e 30,7% das 105 mil mortes registadas em Portugal

No Dia Mundial do Coração assinalado esta quinta-feira, os números do Eurostat (gabinetes de Estatísticas da União Europeia) não trazem boas notícias: cerca de 1,8 milhões de pessoas morreram em 2014 devido a doenças do sistema circulatório nos 28 estados-membros da União Europeia (UE), e cerca de 32 mil em Portugal.

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, as doenças do sistema circulatório são a principal causa de morte no bloco, representando 37% dos cinco milhões de falecimentos assinalados na UE e 30,7% das 105 mil mortes registadas em Portugal nesse ano.

“Na maior parte dos Estados-membros, as doenças do sistema circulatório mataram mais mulheres do que homens”, refere na Eurostat, sendo que em Portugal essa percentagem atinge os 54,3%. Neste domínio, Eslovénia e Estónia ocupam os primeiros lugares, com números na ordem dos 60%.

Os ataques cardíacos continuaram a ser o principal tipo de doenças fatais do foro cardíaco na UE, levando à morte de 623 mil pessoas, o que equivale a 34% de todas as mortes causadas por doenças do sistema circulatório. Já os óbitos provocados por acidentes vasculares cerebrais representam cerca de 23%.

Em Portugal esta tendência inverte-se, mostrando que mais pessoas morreram devido a acidentes vasculares cerebrais do que por ataques cardíacos, com uma diferença de 4,2 pontos percentuais.

Outras doenças que provocaram grande parte das mortes registadas em Portugal foram as neoplasias (25,4%) e as doenças do sistema respiratório (11,6%).

Alemanha e Itália foram os países do bloco europeu que registaram maior número de mortes devido a doenças do sistema circulatório – 446.964 e 308.870, respectivamente. Luxemburgo e Malta registaram os menores números – menos de mil e quinhentas mortes.