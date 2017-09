Comissão quer albergar 50 mil refugiados na União Europeia até 2019

A Comissão Europeia apresentou um novo plano para acolher cerca de 50 mil refugiados, na sua maioria de países africanos, ao longo dos próximos dois anos. A proposta apresentada pelo executivo comunitário na quarta-feira passa por realojar requerentes de asilo sob o programa de redistribuição de refugiados que foi lançado em 2015, quando a crise migratória na Europa atingiu proporções avassaladoras — um que foi continuamente rejeitado por alguns Estados-membros do bloco, entre eles a Hungria e a Polónia.

"Precisamos de alternativas reais para estas viagens irregulares e perigosas", defendeu o comissário europeu para as Migrações, Dimitris Avramopoulos, numa conferência de imprensa em Bruxelas. Segundo o responsável, a Comissão de Jean-Claude Juncker já alocou 500 milhões de euros para pôr o plano em prática — um que, ao contrário daquele que foi criado para realojar refugiados da Síria e de outros países em guerra no Médio Oriente, será de participação voluntária para os Estados-membros.

No mesmo encontro com os jornalistas, Avramopoulos explicou na quarta-feira que o acordo de redistribuição de refugiados oriundos do Médio Oriente que partem da Turquia rumo à Europa é para continuar, mas que agora o foco estará nas pessoas mais vulneráveis que estão a fugir de países como a Líbia, o Egito, o Níger, o Sudão, o Chade e a Etiópia. "A Europa demonstrou que está preparada para partilhar responsabilidades com países terceiros, particularmente em África. As pessoas que precisam genuinamente de proteção não devem ser obrigadas a colocar as suas vidas em risco ou a depender de traficantes", declarou o comissário.

Neste momento, o número de pessoas que partem da Líbia pela perigosa travessia do Mediterrâneo central continua a aumentar, e a par dele o número de pessoas que morrem ao tentarem chegar ao continente europeu; a maioria vem de países como o Egito, o Sudão, o Chade e o Níger, que partilham fronteiras terrestres com a Líbia. O acolhimento e redistribuição destas pessoas tem sido gerido pelo alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que é responsável por criar condições de acolhimento para as pessoas que precisam de proteção internacional em qualquer parte do mundo.

Em 2016, os principais beneficiários dos programas do ACNUR na Europa foram refugiados da Síria, da República Democrática do Congo, do Iraque e da Somália. Cada Estado-membro da UE é responsável por decidir quantas pessoas acolhe no seu território, não havendo mecanismos legais para forçar os países que rejeitam acolher estas pessoas a fazê-lo. Sob o atual programa de redistribuição, o bloco europeu já acolheu 23 mil das centenas de milhares de pessoas que estão a viver em campos de refugiados de países sobrecarregados pela crise humanitária, nomeadamente a Turquia e a Jordânia.

Este esquema é distinto do programa de quotas obrigatórias que a Comissão esteve a implementar nos últimos dois para dar asilo aos refugiados que chegaram à Grécia e a Itália durante esse período. O programa tinha como objetivo instalar na Europa 160 mil refugiados para aliviar a carga sobre aqueles dois Estados-membros, as duas principais portas de entrada no continente; contudo, apenas 29 mil pessoas foram redistribuídas pelos países da UE nos últimos 24 meses — 1419 deles em Portugal — com países do leste a recusarem-se a partilhar os esforços.

Na mesma conferência de imprensa ontem à tarde, Avramopoulos fez questão de garantir que a Comissão está igualmente empenhada em recambiar para os seus países de origem todas as pessoas que não obtenham asilo na Europa. "Queremos ser claros e brutalmente honestos: as pessoas que não têm direito a ficar na Europa têm de regressar" aos seus países. Também disse que o executivo comunitário vai propor uma extensão temporária das medidas que permitem a países como a Alemanha manterem em vigor o processo de verificação de identidade dos requerentes de asilo ao entrarem nos seus territórios.

Esse plano vai permitir que os países que integram o Espaço Schengen possam reintroduzir controlos fronteiriços por razões de segurança até um máximo de três anos; até agora, cada um dos 26 membros da área Schengen podiam fazê-lo por um período máximo de seis meses. "Sob as propostas hoje apresentadas, os Estados-membros vão poder prolongar os controlos de forma excecional se as mesmas ameaças [securitárias] se mantiverem", disse a Comissão Europeia em comunicado. Na sua conferência de imprensa, contudo, Avramopoulos disse que esta será uma medida "de último recurso" e que manter o espaço Schengen sem controlos nas fronteiras é uma prioridade do bloco.

À luz de recentes atentados nos seus territórios, países como a França e a Alemanha pressionaram a Comissão para que alargasse o período durante o qual os controlos fronteiriços podem ser mantidos dentro do Espaço Schengen, controlos esses que foram reintroduzidos pelo governo francês após os ataques de novembro de 2015 em Paris. Em maio de 2016, a Alemanha, a Dinamarca, a Áustria, a Suécia e a Noruega (que não é um Estado-membro da UE mas que integra o Schengen) seguiram o exemplo para controlarem as entradas dos refugiados e migrantes que chegaram à Europa vindos da Síria e do Norte de África desde o ano anterior; sem um prolongamento dos prazos definidos, o esquema expiraria em novembro deste ano.