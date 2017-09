Trump ignora críticas e defende resposta "mesmo boa" à devastação em Porto Rico

O Presidente norte-americano defendeu ontem a sua resposta ao desastre em Porto Rico, seis dias depois de o furacão Maria ter devastado grande parte do território no rescaldo da passagem do furacão Irma. Neste momento, grande parte da ilha continua sem eletricidade e os residentes dizem que há escassez de medicina e de comida; segundo dados do Departamento de Defesa, 44% dos 3,5 milhões de habitantes do território norte-americano estão sem água potável desde a chegada da tempestade, a mais poderosa a atingir Porto Rico em quase 90 anos, provocando 16 mortos.

Ao longo dos últimos dias, Donald Trump foi duramente criticado pela ausência de respostas à devastação do território. Desde sexta-feira, esteve mais focado em lançar ataques aos jogadores de futebol americano e de basquetebol que se ajoelham ao ouvir o hino nacional em jogos das suas ligas. E face aos estragos causados pelos furacões Irma e Harvey na Florida e no Texas, foi muito mais rápido a reagir, a prometer ajuda às populações afetadas e a visitar os locais devastados.

Demonstrando que não sabe onde fica Porto Rico, ao referir que é "uma ilha no meio do oceano", Trump falou ontem sobre o território norte-americano, congratulando-se com a resposta ao desastre e anunciando que vai visitar a capital, San Juan, na próxima terça-feira. "A ilha foi atingida da pior forma que é possível", declarou, prometendo que os EUA vão enviar comida, água potável e equipamentos "a cada hora".

À BBC, a autarca de San Juan, Carmen Yulin Cruz, disse que toda a ilha está "em crise humanitária", com "os hospitais sem combustível", o que quer dizer que "não há meios de garantir os sistemas de apoio à vida". "As pessoas que dependem do diesel para poderem respirar estão a ficar sem diesel e as baterias [das máquinas] estão a esgotar-se, estão entre a vida e a morte."

Ao mesmo canal, Gerardo Torres, médico em San Juan, disse que "os blocos de cirurgia estão encerrados por causa da falta de ar condicionado e porque não temos como esterilizar os kits de operações", numa altura em que grande parte do território, e não apenas a capital, continua sem eletricidade. O facto de grande parte das linhas de telefone terem ficado destruídas está igualmente a impedir que pessoas como Christina Cabrero, uma residente de San Juan, entrem contacto com os médicos para saberem como é que os seus familiares podem dar continuidade a tratamentos importantes — no caso de Cabrero, o pai sofre de cancro e está sem doses de quimioterapia há uma semana.

Perante o rasto de destruição do Maria em Porto Rico, cujo governo já pediu a um juiz que adie os prazos de pagamento da dívida de 72 mil milhões de dólares contraída com os EUA após o território ter declarado bancarrota em 2015, Trump só fez referência à ilha uma vez desde a passagem do furacão, num tweet em que lembrou que, apesar de "grande parte da ilha ter ficado destruída", esta deve "milhares de milhões de dólares a Wall Street e aos bancos", dívidas essas que, "infelizmente, têm de ser cumpridas". Pelo contrário, publicou um total de 17 tweets a criticar atletas da NFL (Liga de Futebol Americano) e da NBA (Liga de Basquetebol) por se ajoelharem quando ouvem o hino — um protesto pacífico contra a violência e o racismo da polícia, que para Trump representa um "desrespeito" pelos símbolos nacionais.

Ontem, a Casa Branca anunciou que o Presidente norte-americano já aumentou os fundos federais e a assistência para a remoção de destroços para dar resposta ao caos e devastação deixados pelo furacão Maria. O facto de só planear visitar a ilha na próxima terça-feira, quase dois semanas depois da passagem da tempestade, também está a ser criticado — sobre isso, o líder declarou: "É o mais cedo que consigo lá ir sem perturbar os esforços de reconstrução e ajuda."

Com o quebrar do silêncio, Trump demonstrou ainda total ignorância sobre o território sem personalidade jurídica dos EUA; depois de garantir que a sua administração está a fazer "um trabalho mesmo bom" na resposta ao furacão, argumentou que a ajuda à ilha foi dificultada pelo facto de esta estar perdida no meio do Atlântico, quando na verdade se situa ao lado de Cuba, no raio de arquipélagos próximos do sul da América continental.

"Há esta coisa chamada oceano Atlântico, é uma coisa difícil porque trata-se de uma ilha", declarou. "Para o Texas podemos enviar camiões diretos. A diferença é que esta é uma ilha que está no meio do oceano e é um grande oceano, um oceano muito grande. Estamos a fazer um trabalho mesmo bom."