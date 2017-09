Trump anuncia ida a Porto Rico sob críticas de ter falhado perante a “catástrofe humanitária”

O Presidente Donald Trump anunciou que vai deslocar-se na próxima terça-feira a Porto Rico, justificando a decisão de só nessa altura viajar até à ilha norte-americana das Caraíbas – a braços com uma “catástrofe humanitária” após a passagem dos furacões Irma e Maria – porque não era possível fazê-lo antes disso sem interferir com os trabalhos das equipas de emergência.,

Muitos dos 3,4 milhões de habitantes permanecem sem eletricidade e os alimentos, água potável e combustível estão a escassear, criando mesmo em alguns casos situações no limite da sobrevivência.

“Os nosso hospitais não têm diesel. E claro que não ter diesel significa não ter sistemas de apoio à vida”, afirmou a mayor de San Juan Yulin Cruz, a capital de Porto Rico, em declarações à BBC. “As pessoas que estão dependentes do diesel para respirarem estão a ficar sem combustível ou as suas baterias estão a acabar. De modo que elas estão mesmo a lutar com situações de vida ou morte”, realçou.

Gerardo Torres, médico de San Juan, relatou à estação britânica que “as salas de cirurgia estão fechadas devido à falta de ar condicionado e os kits de cirurgias não podem ser esterilizados”

Na terça-feira, o Departamento de Defesa indicou que cerca de 44% dos habitantes da ilha ainda permaneciam sem acesso a água potável seis dias após a ilha ter sido atingida pelo furacão Maria, que causou pelo menos 16 mortes.

Trump declarou o estado de catástrofe natural, o que permitiu desbloquear fundos federais, mas a ajuda só agora começa a chegar.

“A nossa reação foi sem precedentes ao nível de desbloqueio de fundos federais para as pessoas em Porto Rico e para outros lugares atingidos pelas tempestades”, declarou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, na segunda-feira, rejeitando as criticas de que a resposta havia sido muito lenta e que havia sido dado primazia à assistência ao Texas e à Florida.

Após ter anunciado a sua ida ao território, Trump fez questão de realçar que os porto-riquenhos são “pessoas fantásticas” que precisam de ser ajudadas. O Presidente irá também deslocar-se às Ilhas Virgens norte-americanas, igualmente atingidas pelos furacões.

A Casa Branca anunciou ainda um reforço das verbas federais para as operações de emergência e de remoção dos escombros em Porto Rico.