Trump a dobrar? Twitter quer duplicar limite de caracteres

O Twitter decidiu duplicar o limite máximo de caracteres em cada tweet para permitir que os utilizadores da rede social consigam publicar mensagens maiores, depois de ter apurado que as pessoas que falam línguas como o inglês, o espanhol, o português ou o francês têm mais dificuldades em encaixar em 140 caracteres as suas emoções e mensagens do que, por exemplo, os japoneses, coreanos ou chineses.

"Esta é uma mudança pequena, mas um grande passo para nós; 140 caracteres foi uma escolha arbitrária com base no limite de 160 caracteres dos SMS", explicou o chefe-executivo da rede social, Jack Dorsey, ao anunciar a decisão preliminar na terça-feira. No blogue oficial do Twitter, Aliza Rosen, gestora de produtos do Twitter, explicou o fundamento dsta alteração: "A nossa investigação demonstrou que o limite de caracteres é uma grande fonte de frustração para as pessoas que publicam tweets em inglês mas não para os que publicam em japonês."

Ao longo dos últimos meses, a equipa dirigida por Rosen apurou que apenas 0,4% dos tweets em japonês atingem o limite máximo atual, quando no caso dos tweets em inglês, por exemplo, essa percentagem sobe para 9%. "Quando as pessoas não têm de atulhar os seus pensamentos em 140 caracteres e têm espaço para poupar, temos mais gente a publicar tweets e isso é incrível", adianta a gestora. Na mesma publicação, Rosen reconhece que algumas pessoas criaram uma "ligação emocional" ao limite de caracteres que vigora desde que o Twitter nasceu em 2006 — "nós também a temos"; facto é que, durante a pesquisa e ao testar o modelo de 280 caracteres, a equipa "apaixonou-se por esta nova limitação, que continua a ser breve".

Para já, o Twitter está a testar a nova funcionalidade com uma parte reduzida dos seus 328 milhões de utilizadores, antes de tomar a decisão final de alargar o limite de caracteres a toda a gente. O anúncio provisório polarizou a comunidade cibernética que utiliza esta rede social, com alguns a defenderem que a empresa devia concentrar-se em melhorar outros aspetos, como as ferramentas de edicação e o facto de haver organizações de extrema-direita e nacionalistas brancos a encontrarem na rede a sua plataforma de excelência.

Outras reações estão a focar-se na utilização que o Presidente norte-americano tem feito do Twitter, que continua a ser o seu canal de eleição para comunicar decisões políticas e também para lançar ataques contra uma série de rivais dentro e fora dos Estados Unidos — entre eles Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, com quem tem estado envolvido em trocas de acusações e ameaças graves, a última das quais interpretada como "uma clara declaração de guerra" pelos norte-coreanos.

Depois do discurso que Donald Trump proferiu na assembleia-geral da ONU, no qual ameaçou "destruir totalmente" o país se Kim não suspender os seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares, o ministro norte-coreano dos Negócios Estrangeiros, Ri Yong-ho, usou o mesmo púlpito para defender o direito do país a abater bombardeiros norte-americanos como aqueles que sobrevoaram a península coreana este fim-de-semana. Logo a seguir, Trump recorreu ao Twitter para avisar que, se o chefe da diplomacia de Pyongyang "ecoar" as ideias de Kim, os dois homens "não vão ficar por cá durante muito tempo"; foi o último de uma série de declarações hostis trocadas entre os dois líderes.

Os termos de serviço do Twitter proibem claramente ameaças violentas na rede social; contudo, confrontada com este último tweet de Trump, a empresa recusou-se a apagar a publicação sob o argumento de que representa um comunicado "noticiosamente valioso" que é do "interesse público". Para já não se sabe se o Presidente norte-americano integra o grupo de teste que terá acesso a 280 caracteres por tweet até a medida ser alargada a todos os utilizadores.