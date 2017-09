Republicanos falham nova tentativa de abolição de “Obamacare” por falta de apoio

A maioria dos republicanos do Senado norte-americano renunciaram votar, esta terça-feira, no projecto de lei de revogação parcial do “Obamacare” por falta de apoio dos senadores e de consenso no partido, segundo a agência Reuters.

Oito meses de hesitações e debates internos no Congresso sobre o projeto de abolição parcial da lei de reforma do sistema de saúde da administração Obama ainda não chegou a consenso, conforme conta a Lusa. Lindsey Graham e Bill Cassidy, os dois senadores e coautores do projecto, anunciaram a sua renúncia ao voto, bem como os senadores John McCain, Rand Paul e Susan Collins. Devido à ausência de apoio na bancada, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, confirmou igual decisão.

A falta de apoio dos senadores ao partido foi um motivo apontado por vários republicanos para manter a abstenção ao voto, de acordo com a Reuters. Este cenário inviabilizou novamente a aprovação do projecto por maioria simples.

A abolição do “Obamacare” foi um dos compromissos eleitorais do Presidente dos EUA, Donald Trump, bem como do partido republicado. As pressões de Trump na obtenção de consenso para a abolição da lei do sistema de saúde, que até 2016 beneficiava 20 milhões de pessoas, não resultou devido, sobretudo, à existência de opiniões contrárias no seio do partido republicano.