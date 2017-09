Grupo armado mata 14 pessoas num centro de tratamento de toxicodependentes no México

“Um grupo armado entrou no centro de reinserção Uniendo Familias e atirou sobre os pacientes, matando 14 pessoas e ferindo oito” com espingardas, indicou em comunicado o secretariado de segurança da cidade de Chihuahua

Pelo menos 14 pessoas morreram e oito ficaram feridas na terça-feira à noite em Chihuahua, no norte do México, durante um ataque de um grupo armado a um centro de reinserção para toxicodependentes, informou a polícia local.

“Um grupo armado entrou no centro de reinserção Uniendo Familias e atirou sobre os pacientes, matando 14 pessoas e ferindo oito” com espingardas, indicou em comunicado o secretariado de segurança da cidade de Chihuahua, capital do estado com o mesmo nome.

Cerca de 25 pessoas encontravam-se dentro do centro no momento do ataque.

O estado de Chihuahua, que partilha fronteira com os Estados Unidos, é um dos estados mexicanos mais atingidos pela violência ligada ao tráfico de droga e onde opera o cartel de Juárez, rival de outros grupos criminosos como o cartel de Sinaloa.

Nos últimos dez anos registaram-se pelo menos meia dúzia de ataques contra centros de reinserção, atribuídos ao ajuste de contas entre grupos rivais, que acreditam que os seus inimigos se escondem nestes centros, segundo as autoridades.

Desde o início da guerra contra os cartéis, lançada pelo governo mexicano em 2006, que a violência já causou mais de 200 mil mortos ou desaparecidos no país.