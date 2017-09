Governo regional garante que votação vai mesmo ser feita na Catalunha

Os catalães vão votar no referendo no próximo domingo, apesar das medidas de polícia tomadas pelo governo espanhol para o impedir, garantiu esta terça-feira um membro do governo regional da Catalunha à AFP.

"A população vai sair em massa para votar, pacificamente (...). Não tenho a menor dúvida", declarou Raul Romeva, responsável pelas relações internacionais do executivo catalão, que está decidido a manter o referendo apesar da interdição do governo e da justiça de Espanha.

"Tarde ou cedo, é preciso que se compreenda que (o referendo) não pode ser parado pela ameaça nem pela força que distribuíram por todo o território. Eles não o vão impedir", insistiu Romeva.

Madrid enviou numerosos efetivos policiais para a Catalunha, no nordeste da península. A polícia e a Guardia Civil já aprenderam mais de 10 milhões de boletins de voto e encerraram 59 sítios na internet de promoção e informação do referendo. O Ministério Público esforça-se também por impedir a abertura das assembleias de voto.

"De cada vez que eles procuram impedir qualquer coisa, nós encontramos uma solução", continuou Romeva. "Podemos garantir que existe todo o material necessário para votar. Os boletins podem ser impressos tantas vezes quantas as que quisermos, temos a lista dos eleitores, as urnas existem, as assembleias de voto existem", terminou.