Detido na Bélgica espanhol líder de célula de recrutamento para o Daesh

Um homem de 26 anos, de nacionalidade espanhola e ascendência marroquina, foi detido esta quarta-feira em Zaventem, na Bélgica, devido ao seu alegado envolvimento com o autodenominado Estado Islâmico (Daesh), para quem recrutava novos membros, informou o Ministério do Interior espanhol.

O detido fazia parte de uma célula belga encarregada de ampliar e fortalecer uma rede internacional de recrutamento e doutrinação de novos membros para a organização extremista, segundo a investigação.

As forças de segurança belgas, no âmbito de uma operação desenvolvida pelas autoridades espanholas, detiveram o alegado terrorista que, após tentar duas vezes, sem sucesso, viajar para a Síria e Iraque, centrou as suas ações na Europa, em particular na Bélgica.