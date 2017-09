Alemanha: Wolfgang Schäuble troca Finanças pelo Parlamento

O ainda ministro das Finanças da Alemanha vai trocar o lugar que ocupa no Governo de Merkel pela presidência do Parlamento, avançou em primeira mão o “Bild”, esta tarde.

Segundo o jornal, foi a própria chanceler Angela Merkel e o líder parlamentar da CDU-CSU, Volker Kauder, que convidaram Wolfgang Schäuble.

Face aos resultados das eleições legislativas do passado fim de semana, prevê-se um endurecimento considerável do debate político no Bundestag, nomeadamente com a entrada do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD na sigla germânica), que conquistou 13% dos votos e 94 lugares no Parlamento.

Wolfgang Schäuble detém uma longuíssima experiência parlamentar, tendo sido eleito deputado, pela primeira vez, há cerca de 45 anos.