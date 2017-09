Tusk. Negociações sobre o Brexit sem “progressos suficientes”

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou esta terça-feira que as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) ainda não fizeram progressos suficientes para avançar para a discussão sobre as relações futuras, pretendida por Londres.

"Se me perguntarem hoje, direi que não há ainda progressos suficientes, mas vamos continuar a trabalhar", declarou Tusk, após um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, numa altura em que arrancou a quarta ronda de negociações entre Bruxelas e Londres.

No entanto, Tusk afirmou-se "moderadamente otimista" sobre a evolução destas negociações. À saída da reunião, na residência oficial de May, em Downing Street, o presidente do Conselho Europeu sustentou que Londres finalmente abandonou uma abordagem irrealista sobre a saída da UE.

O Reino Unido quer começar a discutir as relações futuras com o bloco europeu, mas as autoridades comunitárias defendem que não é possível avançar para essa etapa sem que haja progressos suficientes sobre os termos do divórcio.

Numa tentativa de ultrapassar o impasse, May anunciou na semana passada que o Reino Unido está disposto a continuar a contribuir para os cofres da UE durante uma fase de transição de dois anos após o Brexit, em março de 2019.