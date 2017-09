Pelo menos seis conselheiros de Trump usaram emails privados desde a tomada de posse

Pelo menos seis dos mais próximos conselheiros do Presidente Donald Trump usaram contas de email privadas para discutir assuntos da Casa Branca desde a tomada de posse do governo, em janeiro, avançaram fontes oficiais ao “The New York Times” na segunda-feira, sob anonimato, por não poderem discutir o assunto publicamente.

Depois de a revista “Newsweek” ter revelado no domingo que Jared Kusnhner, genro e conselheiro de Trump, trocou pelo menos 100 emails relacionados com assuntos governamentais nos primeiros sete meses da administração — uma informação que já foi confirmada pelo seu advogado — o NYT foi informado por atuais e ex-funcionários do governo federal que também o ex-chefe de estratégias da Casa Branca, Stephen K. Bannon, o ex-chefe de gabinete, Reince Priebus, e os conselheiros ainda em funções Gary D. Cohn e Stephen Miller também usaram servidores privados para trocar emails com conteúdos relacionados com o governo, pelo menos ocasionalmente.

A par deles, também Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente, casada com Kushner, usou uma conta pessoal de email quando já integrava a administração enquanto conselheira não-remunerada nos primeiros meses do governo do pai, tinha avançado a “Newsweek” na segunda-feira à tarde. Segundo fontes oficiais, desde que se tornou conselheira oficial do pai, Ivanka continou a recorrer a essa conta para trocar algumas mensagens. No caso da morada cibernética usada pelo seu marido, uma revelação entretanto confirmada pelo advogado de Kushner, sabe-se que a conta foi criada em dezembro, durante a transição do governo Trump para a Casa Branca.

Para já, só se conhece o conteúdo de um dos emails trocados por todos eles — no caso por Ivanka, quando enviou uma mensagem a Linda McMahon, dos Serviços de Administração de Pequenos Negócios dos EUA, assinando “Ivanka Kushner”, onde lhe pedia que a sua agência e os seus funcionários explorassem “oportunidades de colaboração” com o governo em matérias relacionadas com “empreendedorismo das mulheres”. O email foi enviado a 28 de fevereiro, semanas antes de Ivanka se tornar uma conselheira remunerada na administração do pai, e reencaminhado para as contas de email oficiais de duas funcionárias federais, Dina Powell e Julie Radford.

Não se conhecendo os restantes emails, não é possível confirmar para já se qualquer dos seis conselheiros do Presidente americano recorreu à sua conta pessoal para discutir assuntos confidenciais de Estado. Não é ilegal que funcionários do governo federal utilizem outras contas de email que não aquelas que lhes são atribuídas oficialmente quando tomam posse, desde que reencaminhem essas mensagens de trabalho para os seus emails oficiais a fim de serem preservadas — para garantir a transparência governamental e para que jornalistas, advogados e organizações da sociedade civil possam consultar as mensagens através dos mecanismos regulatórios em vigor. O Congresso norte-americano já pediu à Casa Branca que divulgue todas as mensagens trocadas.

Acima de tudo, as revelações estão a alimentar acusações de hipocrisia ao atual Presidente, que durante a campanha presidencial fez sua bandeira a retórica de que Hillary Clinton devia ser presa por ter usado um servidor privado de email enquanto secretária de Estado, usando este facto para alimentar a desconfiança dos eleitores quanto à sua rival democrata. “Não podemos deixá-la levar estes esquemas criminosos para a Sala Oval”, declarou Trump no ano passado, enquanto apoiantes em vários comícios gritavam “Lock her up!” (“Prendam-na!”) A investigação que o FBI abriu a Clinton por ter recorrido a uma conta privada de email acabaria por ser encerrada sem acusações formais à antiga senadora, após ter sido apurado que não usou essa morada para trocar informações confidenciais. Apesar disso, desde que tomou posse Trump instigou por várias vezes o Departamento de Justiça para que reabrisse o inquérito a Clinton.

O NYT denota que existem diferenças entre o caso Clinton e estes casos, pelo menos com base nas informações que já são conhecidas sobre as atividades cibernéticas dos seis conselheiros de Trump. Clinton recorreu ao servidor privado para guardar informações confidenciais e chegou a usar exclusivamente essa conta para o seu trabalho enquanto chefe de diplomacia dos EUA, enviando e recebendo dezenas de milhares de emails. O conteúdo e a frequência das trocas de emails pelos conselheiros do atual Presidente continuam a não ser conhecidos, mas as fontes consultadas pelo jornal garantem que a utilização das contas nos últimos meses foi esporádica.

“Todo o pessoal da Casa Branca foi instruído a usar as suas contas oficiais para conduzir trabalhos relacionados com o governo”, defendeu ontem a porta-voz da Casa Branca de Trump, Sarah Huckabee Sanders, ao ser confrontada com as novas revelações.“Para além disso, foram instruídos de que, se receberem comunicações relacionadas com trabalho nas suas contas pessoais, devem reencaminhar [essas mensagens] para as contas oficiais de email.”

O facto de pelo menos esses seis conselheiros do Presidente terem usado contas privadas pode complicar os esforços de Robert Mueller para investigar a alegada ingerência russa nas eleições que deram a vitória a Trump e o alegado conluio entre a equipa do empresário tornado líder dos EUA e operacionais russos para garantir a sua eleição. Sobre o assunto, um dos advogados do Presidente, Ty Cobb, garantiu ontem: “Estou a lidar com profissionais honrados e a obter o que preciso. Estou a fazer todos os possíveis para garantir que o procurador especial [Mueller] recebe todos os materiais que requeriu.”

Embora não se conheçam ainda pormenores sobre os emails privados trocados pela equipa de Trump, as fontes dizem que, nalguns casos, estes recorreram às contas pessoais para falar com jornalistas sobre políticas e estratégias da administração. Como explica Richard W. Painter, antigo advogado de ética da administração Bush que é atualmente o codiretor do grupo Citizens for Responsiblity and Ethics em Washington, existem muitas “áreas cinzentas” sobre o que é considerado “matéria oficial” — mas, “se [as mensagens] tiverem a ver de alguma forma com políticas do Presidente, incluindo defender as políticas do Presidente à imprensa, é muito difícil alegar que isso não é oficial”. Sobre isto, Painter acrescenta: “Penso que Kushner foi desmazelado ao fazer isto. Penso que Hillary também foi desmazelada. Mas não penso que nada disto tenha sido criminoso.”