McCain, republicano que desafia Trump, admite que tem um prognóstico médico “mau”

O senador norte-americano John McCain, que sofre de um cancro em estádio 4, admite que o prognóstico clínico que lhe apresentam é "mau" (em inglês: "poor", pobre). A afirmação surgiu durante uma entrevista ao programa televisivo "60 Minutos", da CBS News, onde McCain foi questionado não apenas sobre a sua saúde como sobre a relação que tem com o atual Presidente norte-americano – em 2016, Donald Trump questionou publicamente que McCain fosse um herói de guerra.

O senador, de 81 anos, candidato do Partido Conservador derrotado por Barack Obama nas presidenciais de 2008, contou que soube do cancro após um exame de rotina. Quando ia a deixar o hospitar, foi chamado de volta e informaram-no de que tinha um coágulo sanguíneo num olho. Os médicos suspeitaram logo de um problema muito grave, mas não lhe disseram logo. Teve de ser ele a insistir: "Digam-me o que é". Exames posteriores confirmaram que era um glioblastoma, a forma mais grave de cancro no cérebro.

A probabilidade de sobrevivência em tais casos, disseram-lhe, andava entre os três e os 14 por cento. Ao ouvir isso, contou McCain na entrevista, disse aos médicos que compreendia, acrescentando: "Agora, vamos fazer o que pudermos, arranjar os melhores médicos e faqzer o melhor. E ao mesmo tempo celebrar com gratidão uma vida bem vivida".

Ter pouco tempo deu-lhe "nova energia"

Desde essa altura, McCain tem estado em tratamento. Após uma primeira operação, todos os dias se submete a tratamentos clínicos antes de ir trabalhar. Diz que a noção de que tem pouco tempo para servir o país lhe deu uma "nova energia".

Quando a entrevistadora quis saber se o seu voto decisivo de McCain para impedir, em julho, que o Senado revogasse o Obamacare (a lei do sistema de saúde criada pelo Presidente Obama) foi um ato contra Trump, o senador negou. (Especificamente, ela perguntou se o modo algo teatral como McCain votou, caminhando até ao centro do Senado e virando o polegar para baixo, foi uma maneira de mostrar o "dedo do meio" a Trump, por este ter dito dele o que disse.)

"Se eu me ofendesse com toda a gente que disse algo sobre mim... A vida é demasiado curta. Temos de seguir em frente. E num assunto importante para a nação, se eu estiver preocupado com uma relação pessoal não estarei a fazer o meu trabalho", acrescentou.

Acreditar no sistema

Oriundo de uma família militar, McCain foi piloto durante a Guerra do Vietname e sobreviveu quando o seu caça foi abatido. Ex-prisioneiro dos vietcongs durante cinco anos e meio, sofreu graves maus-tratos, incluindo tortura. No entanto, recusou ser libertado à frente de camaradas seus que tinham sido presos antes – um favor que lhe queriam fazer por ele ser filho de um almirante. Esse episódio e outros aspetos do seu comportamento fizeram dele e uma das figuras mais estimadas da política americana há décadas.

Quando Trump disse que ele não era herói por se ter deixado capturar – "prefiro pessoas que não se deixam capturar", explicou o presidente – muita gente reagiu com indignação, à direita como à esquerda. Porém, McCain recusa dizer se acha que Trump tem capacidade para ser Presidente dos Estados Unidos.

"Em primeiro lugar, acredito no nosso sistema", justificou no programa televisivo. "O povo americano escolheu Donald Trump para ser Presidente. Temos de respeitar isso. Em segundo lugar, ele tem à sua volta uma equipa de segurança nacional que sei que tem influência significativa sobre ele", respondeu

Há meses, quando Trump comecou a entrar em conflito com os republicanos no Congresso, McCain publicou um artigo onde notava que o Prersidente "não tem experiência de cargos públicos, está frequentemente mal informado e pode ser impulsivo no seu discurso e na sua conduta". E concluía: "Devemos, onde pudermos, cooperar com ele. Mas não somos seus subordinados. Não respondemos perante ele mas perante o povo americano".

"Não sei o que ele vai fazer ou dizer amanhã"

Agora, questionado novamente pela entrevistadora sobre a relação com Trump, diz: "Não sei o que ele vai fazer ou dizer amanhã. Ele muda as suas declarações quase todos os dias. Portanto, gastar o meu tempo a tentar analisar o que ele diz... não sei". Acrescentou estar disposto a encontrar-se e falar com o Presidente, mas ressalvando que as experiências de vida de um e outro são bastante diferentes.

"Ele está no negócio de fazer dinheiro e tem tido sucesso, tanto na televisão como na Miss América e outras coisas. Eu fui criado no conceito e na crença de que o dever, a honra e o país são a referência para o comportamento que temos de exibir todos os dias", respondeu McCain.

Há dias, o senador confirmou que não votará a favor da nova versão da proposta de lei republicana para acabar com o Obamacare. McCain diz que precisa de informações sobre como a lei afetaria os seus constituintes, a vários níveis, e acha que o assunto deve ser discutido entre republicanos e democratas, com calma.

Trump reagiu no Twitter, como é hábito seu, dizendo que McCain nunca teve intenção de votar a favor da lei, "que o seu governador adora". O senador foi eleito pelo Arizona.