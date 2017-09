Mayor de Londres quer segundo referendo sobre o Brexit

“Eu não fui até agora convencido que este Governo tenha um plano que funcione para este país”, disse o mayor de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, em declarações ao “Evening Standard”, relativamente às negociações em curso para o Brexit , considerando que nenhum acordo será suficientemente bom para que não deva ser colocado à aprovação dos britânicos num segundo refendo.

Uma posição assumida numa altura em que o líder Jeremy Corbyn está a ter alguma dificuldade em conter as movimentações nesse sentido durante o congresso do Partido Trabalhista, que decorre em Brighton.

Kezia Dugdale, antiga líder trabalhista na Escócia, disse que um segundo refendo será indispensável. “Se o Parlamento do Reino Unido e as outras 27 nações da Europa têm uma última palavra sobre o acordo, porque não devemos ter nós também?”, questionou, falando para o “Daily Record”. “Ninguém votou para ser mais pobre mas isso é o que nós todos vamos ser. O Brexit é uma espiral fora de controlo e não serve os interesses dos trabalhadores. É por isso que as pessoas deveriam retomar o controle com um voto final sobre o acordo”, acrescentou.

Num encontro privado com representantes dos empresários, durante o congresso trabalhista, o chanceler sombra John McDonnell terá também deixado em aberto a hipótese do segundo referendo.

Corbyn está a ter dificuldade em manter a coesão do partido relativamente às questões europeias. O líder trabalhista opõe-se à manutenção da livre circulação entre a União Europeia e o Reino Unido, mas três quartos do membros do partido são a favor e pretendem que a questão seja colocada a votação.