“Erupção iminente” de vulcão em Bali força retirada em massa

Está a ser resgistada uma atividade sísmica “sem precedentes” no Monte Agung em Bali, o que levou o centro de vulcanologia da ilha a confirmar, esta terça-feira de manhã, que é uma “questão de horas” até o vulcão entrar em erupção. Face ao aviso, as autoridades continuam a levar a cabo uma mega operação de evacuação que já levou à retirada de quase 60 mil pessoas, depois de nos últimos dias terem sido registados centenas de sismos vulcânicos no interior do Agung, o ponto mais elevado da província indonésia.

“Nunca registámos tão alta energia e atividade sísmica no Monte Agung”, avançou ao britânico “The Guardian” Devy Kamil Syahbana, sismólogo daquele centro de mitigação de riscos geológicos. Os dados mais recentes apontam que o Agung experienciou 844 sismos vulcânicos só na segunda-feira e entre 300 e 400 desde o início desta terça-feira, acrescenta Syahbana. “É preciso prestar atenção a isto porque este tipo de sismos indicam movimentos do magma e uma crescente probabilidade de erupção.”

Segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres, neste momento 57.428 pessoas, na sua maioria cidadãos de Bali, foram retiradas das áreas circundantes e levadas para abrigos improvisados em pavilhões desportivos e edifícios municipais em mais de nove distritos. O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, vai visitar vários destes campos esta tarde. As autoridades estão a pedir à população e aos turistas que se mantenham longe da zona de perigo, num raio de entre 9 e 12 quilómetros ao redor do vulcão.

SONNY TUMBELAKA / AFP / Getty Images

O facto de a fequência destes simos vulcânicos estar a aumentar a par dos tremores tectónicos sentidos no local indicam que o magma continua a movimentar-se até à superfície do vulcão, o que na sexta-feira já tinha levado as autoridades a elevarem o alerta no Agung para o mais alto nível.

O Kasbani, nome do centro de vulcanologia da ilha, enviou entretanto um comunicado às redações onde explicou que, se estes simos continuarem a ser registados com esta frequência, uma erupção terá lugar “no espaço de horas” — será a primeira em mais de meio século. Mais de 1000 pessoas morreram da última vez que tal aconteceu, em 1963. Só depois disso é que a Indonésia começou a monitorizar a atividade sísmica no Monte Agung.

Nas décadas seguintes, outros vulcões do país registaram erupções pouco graves, o que ajudou os sismólogos na recolha de dados. “Mas para o Agung”, refere Syahbana, “não há documentação essencial. Os únicos registos que temos é do fenómeno que foi observado e relatado pelas pessoas que sobreviveram à erupção de 1963.”