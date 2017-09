Erdogan adverte curdos iraquianos de que pode fazê-los “passar fome”

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan qualificou esta terça-feira como uma “deslealdade” e uma “ameaça à segurança nacional” o referendo que foi levado a cabo no país vizinho, na segunda-feira, sobre a independência do Curdistão iraquiano, advertindo que caso persistam nas suas aspirações os curdos irão “passar fome”.

Erdogan diz que esperou “até ao último momento” que o Presidente do Governo reginal do Curdistão Massoud Barzani adiasse a votação. “Se Barzani e o Governo Regional Curdo não recuam neste erro o mais depressa possível, depressa irão ficar na história com a vergonha de terem arrastado a região para um guerra étnica e sectária”, advertiu.

Os oleodutos de petróleo vindo do Curdistão passam pela Turquia e Erdogan ameaçou cortar essa principal fonte de receita, assim como o transporte de bens alimentares para a região: “Acabará tudo quando nós fecharmos os oleodutos, todas as (suas) receitas vão desaparecer e eles não serão capazes de arranjar comida quando os nossos camiões deixarem de ir para o norte do Iraque.”

“Abandonem esta aventura que apenas vós pode conduzir para um fim negro”, insistiu.

Os resultados da votação de segunda-feira ainda não são conhecidos, mas as previsões são de que o sim obtenha uma confortável maioria.

Barzani disse que o referendo não é vinculativo, destinando-se a legitimar o mandato para negociar com o Iraque e os países vizinhos a secessão do Iraque da região controlada pelos curdos, enquanto o primeiro-ministro iraquiano frisou que a votação é inconstitucional e irá simplesmente ignorá-la.

Existem cerca de 30 milhões de curdos ao longo de todo o Médio Oriente – principalmente no Iraque, Irão, Turquia e Síria – sendo o quarto maior grupo étnico na região, que no entanto tem permanecido sem Estado desde o colapso do Império Otomano.

No Iraque, os curdos são cerca de cinco milhões e conseguiram consolidar o seu território no rescaldo da primeira Guerra do Golfo. A região autónoma conta com um Governo Regional, formalmente reconhecido pela Constituição iraquiana em 2005.