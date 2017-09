Editora de política da BBC vai ao congresso trabalhista com guarda-costas

Seguranças pessoais foram destacados para acompanhar a editora de Política da BBC, Laura Kuenssberg, no congresso do Partido Trabalhista, que arrancou no domingo em Brington.

Laura Kuenssberg, a primeira mulher responsável pela cobertura política do órgão de comunicação estatal, tem sido alvo de diversas críticas, que ganharam uma carga extremamente agressiva e sexista na internet.

A jornalista tem sido acusada de não efetuar uma cobertura neutra e de não ser imparcial no modo como trata o líder trabalhista James Corbyn. Mas, anteriormente, já fora alvo de acusações similares por parte de apoiantes de outros partidos.

A BBC não se pronunciou sobre o assunto, declarando que “não comenta os assuntos de segurança”.

Não se referindo especificamente a este caso, o diretor David Clementi disse no entanto que os políticos e as empresas proprietárias das redes sociais deviam conter os ataques cada vez mais “explícitos e agressivos” direcionados para os seus jornalistas, o que se tem verificado especialmente no caso das mulheres.