EUA insistem em solução diplomática com a Coreia do Norte

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou esta terça-feira que o seu país quer uma solução diplomática para a situação de tensão com a Coreia do Norte, agravada nas últimas semanas.

"Nós mantemos a capacidade de dissuadir as mais perigosas ameaças da Coreia do Norte, mas também apoiamos os nossos diplomatas a fim de que esta questão se mantenha, tanto quanto seja possível, na arena diplomática", declarou Mattis, durante uma conferência de imprensa em Nova Deli.

"Este é o nosso objetivo: resolver isto diplomaticamente e creio que o Presidente (Donald) Trump foi muito claro neste assunto", acrescentou.

Mattis recordou os resultados dos "esforços diplomáticos" nas Nações Unidas e, particularmente, no Conselho de Segurança, cujas resoluções "aumentaram a pressão" económica e diplomática sobre a Coreia do Norte.

As declarações de Mattis foram proferidas depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong-ho, ter acusado na segunda-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter "declarado guerra" a Coreia do Norte durante o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, na semana passada.

Ri Yong-ho disse que o seu Governo reserva-se "ao direito de derrubar bombardeiros estratégicos norte-americanos, ainda que não estejam dentro do espaço aéreo" da Coreia do Norte.

Pyongyang foi objeto de sanções, tanto dos Estados Unidos, como da ONU por persistir no programa balístico e nuclear que desenvolve há mais de 10 anos, violando as disposições das Nações Unidas.

No domingo passado, a Casa Branca anunciou novas sanções, ao incluir a Coreia do Norte no grupo de oito países com restrições para poder viajar para os Estados Unidos.