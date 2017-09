Congressista democrata ajoelha-se contra Trump em homenagem aos jogadores da NFL

Foi um gesto inesperado e espontâneo, tal como já o havia sido o de Colin Kaepernick, jogador dos San Francisco 49ers que decidiu permanecer sentado durante o hino dos Estados Unidos. Na segunda-feira à noite, enquanto discursava na Câmara dos Representantes, a congressista democrata Sheila Jackson Lee, do estado do Texas, decidiu ajoelhar-se. Fê-lo em homenagem aos jogadores das várias equipas da NFL que foram, há dias, apelidados por Donald Trump “de filhos da mãe” e acusados de “não respeitaram” a bandeira norte-americana. “Ajoelho-me em honra deles. Ajoelho-me em frente à bandeira e sobre este chão”, começou por afirmar a congressista, e depois continuou, continuando apoiada numa só perna. “Ajoelho-me em honra à Primeira Emenda. Ajoelho-me porque a bandeira [norte-americana] é um símbolo de liberdade. Ajoelho-me porque eu sou contra o racismo. Ajoelho-me porque apoio aqueles jovens e ficarei ao lado dos nossos soldados. Eu fico do teu lado, América, e por isso é que ajoelho.” Dirigindo-se aos outros congressistas que tinha diante de si, Sheila Jackson Lee afirmou ainda ser impossível “negar” que as declarações de Trump foram “racistas”.

A polémica já é antiga e começou quando, no ano passado, Colin Kaepernick, “quarterback” dos San Francisco 49ers, decidiu permanecer sentado durante o hino dos Estados Unidos, durante um jogo de pré-temporada da NFL. Fê-lo naquele dia e haveria de o fazer noutras ocasiões, alternando entre a posição sentada e ajoelhada sempre que começava a ouvir os primeiros acordes da “Star Spangled Banner”. “Não vou estar de pé e mostrar orgulho na bandeira de um país que oprime os negros. Para mim, isto é mais importante do que o futebol e seria egoísta da minha parte se o ignorasse. Há corpos nas ruas e pessoas a saírem em liberdade e a safarem-se mesmo depois de ter cometido homicídios”, justificou na altura o jogador, que este ano voltou a ser assunto de notícias e de conversas por não ter sido contratado por nenhuma equipa, o que levantou questões e uma série de suspeitas sobre as verdadeiras razões pelas quais não havia recebido qualquer proposta no início da época.

THEARON W. HENDERSON

O seu gesto, irreverente e de protesto, foi imitado por outros jogadores e até atletas de outras modalidades nos meses seguintes. Donald Trump, então candidato às eleições presidenciais, foi um dos que criticou Colin Kaepernick, qualificando a sua atitude de “terrível” e sugerindo que o jogador “procurasse um país que o sirva melhor”. Já na última sexta-feira, durante um comício no estado do Alabama, o Presidente norte-americano decidiu resgatar a polémica e desafiar os proprietários das equipas da NLF a despedirem os “filhos da mãe” que “não respeitam a nossa bandeira”. “Não adorariam que um desses proprietários da NFL, ao ver alguém a desrespeitar a nossa bandeira, dissesse: ‘Tirem já esse filho da mãe do campo. Estás despedido’”, questionou Trump, perante um grupo de entusiastas cuja reação corporal deixava adivinhar a resposta à pergunta. Quase para se certificar de que as suas palavras tinham sido ouvidas, o Presidente norte-americano voltou ao assunto nas horas seguintes e, numa mensagem publicada no Twitter, sugeriu que os adeptos deixassem de ir aos estádios. “Se os adeptos da NFL se recusassem a ir aos jogos até que os jogadores deixassem de faltar ao respeito à nossa bandeira e país, veriam mudanças rápidas. Despeçam-nos ou suspendam-nos!”.

Muitos, porém, não gostaram das suas palavras e, no último fim de semana, jogadores da NFL, apoiados pelos proprietários das suas equipas, assumiram atitudes de protesto contra o Presidente norte-americano. Foi o caso dos Pittsburgh Steelers, dos Seattle Seahawks e dos Tennessee Titans, que permaneceram nos balneários enquanto se ouvia o hino nacional. Outros jogadores, de outras equipas, optaram por entrelaçar os braços antes dos jogos ou permanecer sentados ou ajoelhados durante o hino. Julius Thomas, dos Miami Dolphins, foi um deles. “Quis mostrar que não compactuo com um presidente que tenta intimidar as pessoas. Não aceito que se tente impedir alguém de lutar por aquilo que considera importante. A todos aqueles não têm voz, quis mostrar-lhe que não estão sozinhos”, afirmou, citado pelo “New York Times”. Também Drew Brees, jogador dos New Orleans Saint, disse não concordar com as palavras de Trump. “Aquilo que o Presidente disse foi muito desapropriado, na minha opinião. E é óbvio que ele tem desapontado muita gente”, disse o jogador, citado pelo mesmo jornal.

Mais de 20 atletas dos Cleveland Browns também se ajoelharam no chão enquanto se ouvia o hino nacional no jogo contra os Indianapolis Colts: além deste gesto, repetido em vários outros estádios, alguns jogadores negros também levantaram os punhos, imitando o gesto de dois atletas afro-americanos durante os Jogos Olímpicos de 1968.

Também os Dallas Cowboys quiseram manifestar o seu descontentamento, mas fizeram-no de forma ligeiramente diferente: mesmo antes de se escutar o hino nacional, e de ser hasteada a bandeira dos EUA, os jogadores colocaram-se todos de joelhos, incluindo o proprietário da equipa, Jerry Jones. Também o proprietário dos campeões em título New England Patriots, Robert Kraft, condenou os comentários de Trump. E o comissário da NFL, Roger Goodell, divulgou um comunicado a exigir respeito. O Presidente norte-americano ripostou de imediato e acusou o comissário de desrespeitar o país ao defender os jogadores que protestaram.

Mas não foi só a NFL que foi alvo das críticas iradas de Trump nos últimos dias. No sábado, o Presidente retirou o convite a Stephen Curry, estrela da NBA, e aos campeões Golden State Warriors, para ir à Casa Branca. “Ir à Casa Branca é considerado uma grande honra para uma equipa campeã. Stephen Curry duvida. Como tal, o convite está retirado”, disse o dirigente. Curry havia dito que não queria que a equipa visitasse a Casa Branca (onde as equipas campeãs costumam ser homenageadas), em protesto contra o mandato do Presidente norte-americano.

Já na segunda-feira, Trump voltou à carga e, numa mensagem partilhada na rede social Twitter, afirmou que o público nos jogos de futebol americano diminuiu precisamente por causa dos protestos dos jogadores. Os índices de audiência dos jogos da NDL “estão muito baixos, exceto antes do início do jogo, quando as pessoas sintonizam para ver se o nosso país será respeitado ou não”, escreveu.