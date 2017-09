Casal russo detido por suspeita de canibalismo

Polícia acredita que Dmitry e Natalia Baksheev podem ter assassinado entre sete e 30 pessoas desde 1999. As vítimas eram primeiro drogadas

Um casal acusado de canibalismo foi detido na Rússia, suspeitando a polícia que Dmitry Baksheev, de 35 anos, e a sua mulher, Natalia (42), possam ter assassinado e comido entre 7 a 30 pessoas, desde 1999.

Segundo informam os media locais, os crimes foram cometidos na região de Krasnodar, no sul do país. O casal foi agora identificado, depois de Dmitry ter perdido um telemóvel onde guardava ‘selfies’ onde aparecia ao lado de pedaços de um corpo humano. O homem que o encontrou - no início de setembro - entregou o equipamento às autoridades, que por sua vez acabaram por conduzir uma investigação que os levou a encontrar um saco com os restos de um cadáver feminino.

O macabro conteúdo estava escondido numa academia militar onde o casal trabalhava e vivia. Há notícias que referem que em sua casa foram descobertas oito partes de corpos congelados e restos de pele humana.