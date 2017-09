Carlos Moedas: “Se metade das propostas de Macron fosse concretizada já era muito bom”

O discurso que o Presidente francês fez esta tarde na Sorbonne, em Paris, não é um mero exercício de retórica. É um discurso com visão, que aponta caminhos e faz propostas concretas, considera o comissário português Carlos Moedas.

Numa conversa exclusiva com o Expresso, o comissário para a Investigação, Ciência e Inovação afirmou que “a grande mudança hoje é que os líderes têm coragem de ir para além do ‘redondo’, apontando caminhos”, independentemente de as suas propostas poderem ou não vir a ser concretizadas.

“Há quanto tempo não se via o Presidente de um grande país falar assim da Europa?” indagou Moedas, realçando o conjunto de propostas feitas, algumas das quais estão em consonância com os interesses de Portugal. E lembrando que o próprio PM português, António Costa, expôs há 15 dias a sua visão sobre a Europa em Bruges, comentou que “é bom ver os líderes europeus a falar sobre este tema”.

“Para cada problema visto como muito vago ou etéreo, Emmanuel Macron deu uma pista ou sugeriu uma solução”, disse, salientando que se apenas metade das suas propostas viessem a ser concretizadas já era “muito bom”. “Foi uma lufada de ar fresco”, sublinhou

O Presidente francês falou na Sorbonne para estudantes, num extenso discurso, cuja data, apenas dois dias depois das eleições alemãs, tem uma leitura. Segundo o comissário, Macron quer marcar uma posição como “homem forte” na Europa.

Populismo também é culpa dos moderados

A este propósito, Carlos Moedas abordou também o resultado das eleições alemãs, que vê com preocupação: “o extremismo e o populismo estão a desenvolver-se um pouco por todo o lado, também por culpa dos políticos moderados que não souberam explicar o que podiam ou não fazer e do que se é ou não capaz”, disse.

A hipótese de um novo Governo alemão onde o europeísmo não seja uma marca tão evidente – e por isso poder contrariar os intuitos de Macron – não é muito valorizada pelo comissário português, que considera que o essencial “é a arte e a experiência com que a chanceler alemã conseguir lidar com isso. E esses talentos Angela Merkel tem de sobra”, salientou.

Propostas agradaram a Carlos Moedas

O discurso de Macron foi marcado por inúmeras propostas, desde, por exemplo, a criação de uma academia europeia de informações (para reforçar as capacidades dos serviços de informações face ao terrorismo), de uma agência europeia de proteção civil (uma resposta mais eficaz a catástrofes naturais), de uma agência europeia para os refugiados (que permita gerir melhor as fronteiras e o “acolhimento digno” dos migrantes.

O líder francês propôs também a criação de um Conselho Europeu de Inovação, à semelhança daquele que já existe no campo da Investigação, e que permitiria canalizar “numa só porta” os pedidos nesse sentido. Tal Conselho é uma aspiração antiga do comissário português, que lida precisamente com essas matérias.

Foram 10 os pontos mais marcantes do discurso de Emmanuel Macron: maior convergência com a Alemanha, um orçamento para uma zona euro mais reforçada, mais convergência fiscal e social na União Europeia, generalização do programa Erasmus para estudantes, mais Europa de defesa, uma taxa sobre as transações financeiras para a ajuda ao desenvolvimento, reforma da Política Agrícola Comum (PAC), uma taxa carbono comum, uma cobrança de impostos mais equitativa sobre os gigantes do digital, listas transnacionais de eurodeputados já para as eleições de 2019 e redução para metade do número de comissários, “devendo os países fundadores dar o exemplo”.