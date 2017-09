Uber pede desculpa pelos erros cometidos em Londres

“Ao mesmo tempo que a Uber revolucionou o modo como as pessoas se movem nas cidades nos diversos pontos do mundo, é igualmente verdade que fizemos coisas mal nesse caminho”, assume o diretor-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, numa carta-aberta publicada esta segunda-feira no “Evening Standard”.

“Em nome de todos na Uber a nível global, peço desculpa pelos erros que nós cometemos”, acrescenta.

A declaração – que surge num com mais pacificador do que as posições anteriormente assumidas pelo seu antecessor, Travis Kalanick – são proferidas após os Transportes de Londres (TL) terem decidido na passada sexta-feira não renovar a licença, que expira a 30 de setembro, para a empresa continuar a operar na capital britânica.

A decisão foi tomada após se considerar que a empresa não se “enquadra e adequa” às características requeridas aos operadores de alugueres de carros, nomeadamente no modo como reportam crimes e na investigação dos antecedentes dos condutores.

“Iremos recorrer da decisão em nome de milhões de londrinos, mas fazemo-lo com a consciência de que temos de mudar”, refere Khosrowshahi na carta-aberta.

O mayor de Londres, Sadiq Khan, já disse receber com bom grado o pedido de desculpas. “Obviamente, estou satisfeito por ele ter conhecido as questões que afetam a Uber em Londres”, salientando que apesar de existir um processo legal em curso, “eu pedia aos TL para ficarem disponíveis para se reunirem com ele”.

“Eu quero empresas que cumpram as regras, quero empresas que inovem, que lancem novas tecnologias, quero tecnologia disruptiva a vir para Londres – mas tem de se jogar pelas regras”, frisou Sadiq Khan.