Morreu Eman El Atya, a mulher egípcia que chegou a pesar 500 quilos

A egípcia Eman Ahmed Abd El Aty, de 37 anos, que chegou a pesar 500 quilos, morreu esta segunda-feira num hospital de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, devido a complicações cardíacas na sequência do seu excesso de peso.

De acordo com vários órgãos de comunicação social locais, a mulher, que tinha dado entrada no hospital Al Beryil no início de maio depois de ter passado pela Índia, onde tinha perdido 300 quilos, faleceu esta segunda-feira de madrugada na sequência de problemas cardíacos e insuficiência renal.

Em comunicado, o hospital assegurou que a paciente estava a ser submetida a um tratamento intensivo, salientando que o seu estado de saúde até tinha melhorado.

"Mas rendeu-se à luta contra a obesidade e hoje de madrugada morreu", é referido numa nota do hospital na qual são dadas as condolências à família.

Depois de ter passado pela Índia para uma cirurgia bariátrica, Abd El Aty foi transferida para os Emirados Árabes Unidos para tratar complicações como febre, infeções urinárias e chagas por estar acamada devido ao seu peso.

O diretor do hospital, Yasin al Shahat, destacou também que os médicos tinham detetado uma disfunção grave na válvula da aorta do coração da paciente.

Há dois anos, a egípcia tinha sofrido um coágulo cerebral que tinha afetado a capacidade de falar e de andar.