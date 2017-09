Merkel garante que a extrema-direita não vai influenciar políticas

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou esta segunda-feira que a forte votação na extrema-direita nas legislativas de domingo na Alemanha não vai influenciar a política externa, europeia ou de refugiados do seu Governo.

"Não me parece", disse Merkel, numa conferência de imprensa em Berlim, citada pela Deutsche Welle.

"Os partidos que são capazes de formar coligações uns com os outros vão procurar soluções, porque há diferenças, naturalmente. Mas a AfD não vai ter influência", disse.

A AfD não vai influenciar a política externa, a política europeia ou a política de refugiados da Alemanha, precisou, ao responder a uma pergunta sobre se o resultado da AfD vai influenciar as políticas do seu Governo.

A chanceler, que venceu as legislativas mas obteve uma das votações mais baixas da União Democrata-Cristã (CDU), 33%, disse que o partido está a analisar como perdeu 1,4 milhões de votantes para o Partido Liberal (FDP) e quase um milhão para a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD).

A chanceler disse que vai recuperar a confiança desses eleitores "através de boas políticas".

A CDU de Merkel, no poder há 12 anos, venceu as legislativas de domingo, embora enfraquecida pela subida da extrema-direita, e pelo baixo resultado que obteve (33%), que a obrigará a negociações para uma coligação.

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) conseguiu uma vitória histórica, ao assegurar a entrada direta no parlamento federal e constituir-se como terceira força política do país, com 12,6% dos votos.