Londres e Bruxelas retomam negociações do Brexit

O secretário do governo britânico para o Brexit, David Davis, chega esta segunda-feira a Bruxelas para inaugurar a quarta ronda de negociações com a União Europeia sobre a saída do Reino Unido do bloco, naquela que será a primeira oportunidade da delegação comunitária de responder ao discurso que Theresa May proferiu na sexta-feira, no qual sugeriu a implementação de um período de transição de dois anos após a saída formal do bloco, que tem de estar concluída em março de 2019.

Figuras-chave da Comissão Europeia, nomeadamente o chefe das negociações do Brexit Michel Barnier, descreveram o tom da primeira-ministra britânica como "construtivo", o que renova a atmosfera das conversações para melhor. Contudo, os europeus continuam à espera de saber pormenores concretos sobre o plano de May para retirar o Reino Unido do bloco, entre eles quanto está disposta a pagar pela chamada "fatura do divórcio" — que, entre outras coisas, inclui o dinheiro que o país se comprometeu a desembolsar para o quadro orçamental da UE até 2020.

Em outubro, os dois lados deverão começar a discutir as chamadas questões da separação, entre elas os direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido (e dos britânicos que residem em Estados-membros da união), a fronteira irlandesa e o acordo financeiro para concretizar a saída — só com estes pontos assentes, tem referido a UE repetidas vezes, é que as negociações poderão avançar para a futura relação comercial pós-Brexit como o Reino Unido deseja.

Neste momento, nada sugere que qualquer destes tópicos fique resolvido já esta semana.

Na sexta-feira, no seu antecipado discurso em Florença, May ofereceu-se para continuar a pagar o que deve à UE durante os dois anos a seguir à saída do bloco, para garantir que nenhum Estado-membro tem de desembolsar mais dinheiro para compensar a ausência de fundos britânicos para o Orçamento comunitário. Desta forma, a chefe do Executivo tentou dar garantias aos parceiros da UE de que o atual quadro orçamental, em vigor até 2020, não vai sofrer alterações com a saída do Reino Unido.

No mesmo discurso, May também confirmou que não serão impostas quaisquer restrições aos cidadãos da UE que viajem para a Grã-Bretanha durante esse período de transição, embora tenha sublinhado que, após o Brexit, vão passar a estar sujeitos ao processo de registo à entrada. No rescaldo das declarações, Davis insistiu que este discurso não foi influenciado pelo artigo de opinião que Boris Johnson, o atual chefe da diplomacia britânica, assinou no "Telegraph" na véspera do evento, no qual apresentou o seu programa ideal para negociar um Brexit mais duro. O discurso, garante Davis, "estava a ser preparado há muito tempo".

Entretanto, e a par da quarta ronda que começa hoje em Bruxelas, o governo britânico e o governo escocês vão retomar em Londres as suas próprias negociações do Brexit. O vice-primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, e o ministro escocês para o Brexit, Mike Russell, têm uma reunião agendada para esta segunda-feira com o primeiro secretário de Estado britânico, Damian Green, para discutir as preocupações dos escoceses relativas ao projeto-lei de saída da UE. Ao mesmo tempo, May estará reunida em Downing Street com o chefe do governo da Irlanda, Leo Varadkar, para aquele que é o primeiro encontro formal da líder britânica com o líder de um Estado-membro da UE desde o seu discurso em Florença.