Japão vai ter eleições antecipadas

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou esta segunda-feira a realização de eleições legislativas antecipadas, medida entendida como uma tentativa de reforçar a sua posição política, num contexto de forte tensão com a Coreia do Norte e numa altura em que a oposição se encontra muito dividida.

Abe informou numa conferência de imprensa que dissolverá a câmara baixa do Parlamento (475 lugares) na próxima quinta-feira, salientando que a nova eleição deverá realizar-se a 22 de outubro.

A popularidade do primeiro-ministro tem estado a recuperar, depois de mais resultados económicos, e Abe pretende também aproveitar o mau momento dos partidos da oposição, apanhada de surpresa com este anúncio e sem tempo para se preparar.

No seu anúncio ao país, Abe disse que se propõe usar novas receitas fiscais na educação e reforça da segurança social, bem como reforçar a política de defesa numa altura em que o país tem sido alvo nos últimos tempos de provocações bélicas da Coreia do Norte.