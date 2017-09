Genro de Trump criou e usou email privado para discutir questões governamentais

Uma das coisas que mais marcou a campanha presidencial de Donald Trump foi a exigência do empresário e candidato republicano à Casa Branca para que Hillary Clinton, sua rival na corrida, fosse presa por ter usado um servirdor de email privado enquanto secretária de Estado no primeiro mandato de Barack Obama.

A candidata democrata chegou a estar sob investigação do FBI, mas o caso acabou por ser arquivado após os investigadores terem concluído que não cometeu qualquer ilegalidade enquanto chefe da diplomacia dos EUA, ou seja, que nunca usou essa morada privada para discutir questões sensíveis do governo federal norte-americano.

Agora, é a administração Trump que se encontra vulnerável ao mesmo tipo de críticas, após ter sido denunciado que Jared Kushner, o genro do atual Presidente, usou um email privado para discutir questões governamentais.

A suspeita já foi confirmada pelo advogado do marido de Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente; aparte a sua proximidade familiar a Donald Trump, Kushner integra a equipa de conselheiros do líder. Segundo o "Politico", que avançou a notícia na noite deste domingo, não se trata de um email pessoal antigo a que algumas pessoas recorreram para contactar o conselheiro da administração, mas sim uma conta privada que foi criada por Kushner durante o período de transição para a Casa Branca em dezembro – e que Kushner usou para trocar "dezenas de emails" com outros membros do novo governo federal sobre tópicos como a cobertura mediática da administração e o planeamento de eventos oficiais.

Para já, nada indica que o genro do Presidente tenha usado esta conta para partilhar informações sensíveis ou confidenciais relacionadas com assuntos de Estado. Contudo, a notícia surge numa altura em que o FBI e o Congresso continuam a investigar a alegada ingerência russa nas presidenciais norte-americanas e as suspeitas de que pessoas próximas de Trump colaboraram com operacionais russos para que o empresário fosse eleito – entre os suspeitos conta-se precisamente Kushner, que participou num encontro com uma advogada ligada ao Kremlin depois de esta manifestar ao filho mais velho do Presidente norte-americano, Donald Trump Jr., a sua intenção de lhe passar informações "denegritórias" sobre Clinton, porque o governo russo queria "ajudar" o seu pai a vencer as eleições.

"O sr. Kushner usa o email da Casa Branca para conduzir negócios da Casa Branca", garantiu este domingo o seu advogado Abbe Lowell, em comunicado. "Menos de uma centena de emails foram enviados ou recebidos entre janeiro [data da tomada de posse de Donald Trump] e agosto pelo sr. Kushner e colegas seus da Casa Branca através dessa conta pessoal de email. [As mensagens] foram normalmente artigos noticiosos ou de opinião e a maioria das trocas começou após ele receber emails na sua conta pessoal e não no seu email oficial da Casa Branca."

As regulações federais não especificam como é que as atividades do Presidente e de membros do seu governo devem ser geridas. O uso de contas de email privadas é problemático porque coloca potenciais registos oficiais fora do alcance de jornalistas, legisladores e outros indivíduos que possam querer aceder a informações relacionadas com a forma como um governo conduz os seus negócios; é esperado que cada elemento do governo federal utilize a sua conta oficial para debater qualquer assunto público ou político por forma a garantir a transparência governamental.