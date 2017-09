Curdos devem dizer sim à independência do Iraque

As previsões são de o que o sim à independência do Iraque vença por uma margem confortável no referendo que decorre esta segunda-feira na região autónoma do Curdistão.

O resultado não será, contudo, vinculativo e a votação não é sequer reconhecida pelo regime iraquiano. que pretendia que fosse cancelada mas que não teve capacidade para a impedir.

Para além do Iraque, também os países vizinhos, Turquia e Irão, manifestaram forte oposição à votação, temendo que alimente também as aspirações independentistas das minorias curdas existentes nos seus países, enquanto várias nações ocidentais expressaram a preocupação de que o referendo potencie um conflito regional.

A votação desta segunda-feira não decorre apenas no Curdistão, estendendo-se também a outas áreas do norte do Iraque recentemente reconquistadas ao autodenominado Estado Islâmico (Daesh).

As forças curdas têm tido um importante papel nos combates contra o Daesh, no Iraque e também na Síria, e são considerados pelos Estados Unidos como um aliado nesta luta, embora Washington não apoie este referendo. Israel é o único país que suporta as suas aspirações independentistas.

Os curdos iraquianos são o maior grupo étnico que ficou sem Estado com a queda do Império Otomano há um século. Conseguiram consolidar o seu território no rescaldo da primeira Guerra do Golfo, e a região autónoma é dirigida pelo Governo Regional do Curdistão, que foi formalmente reconhecido pela Constituição iraquiana em 2005.

“Nós levaremos a cabo as medidas necessárias para preservar a unidade no país”, afirmou o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi, cidado pela BBC, afirmando que o referendo é inconstitucional e uma ameaça à paz.

“Nós temos visto pior, nós temos visto injustiças, assassínios e bloqueios”, afirmou o curdo Talat, comentando à agência Reuters a situação em que o referendo decorre, enquanto esperava para votar na capital Erbil.

Estima-se que existam entre quatro e cinco milhões de curdos no Iraque, representando entre 15 a 20% da população do país.