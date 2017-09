Tensão aumenta no Curdistão em véspera de referendo

A Guarda Revolucionária Iraniana iniciou este domingo exercícios militares em grande escala junto da fronteira da região do Curdistão iraquiano, onde esta segunda-feira se realiza um referendo sobre a independência. Apesar de previstas, as manobras iranianas são um reforço da pressão militar na região onde o exército turco está também em manobras desde segunda-feira passada.

Teerão decretou também uma embargo aéreo contra a região, decisão que é a primeira medida de retaliação contra a realização do referendo. A suspensão dos voos foi decidida a pedido do Governo de Bagdade, adianta agência Fars.

A consulta de segunda-feira foi convocada pelo Governo Regional do Curdistão — que administra quatro províncias do norte do Iraque (Dohuk, Erbil, Sulaimaniyah e Halabja). Apesar de não ter poder vinculativo, abre caminho – não tem poder vinculativo mas reforça a legitimidade do presidente curdo, Massoud Barzani, para pedir a separação do país.

Além do Irão, a Turquia e o próprio Iraque estão contra o referendo sobre a independência de uma região onde vivem cerca de cinco milhões de pessoas.

Teerão e Ancara receiam que uma vitória do sim à independência faça alastrar o separatismo às populações curdas que vivem nos seus próprios países. Segundo a BBC, estima-se que mais de sete milhões de curdos vivam no Iraque e quase o dobro na Turquia. Na vizinha Síria, a população curda ronda os dois milhões de pessoas.

Bagdade não vê com bons olhos uma amputação de boa parte do seu território, que hoje exporta cerca de 600 mil barris de petróleo por dia. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, insiste que a realização do referendo é inconstitucional.

Ataques contra o PKK

A Força Aérea da Turquia efectuou vários ataques na região de Gara contra alvos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) durante sábado. O governo de Ancara confirmou este domingo os raides aéreos depois de terem sido detetados movimentos do PKK para atacar posto fronteiriços turcos.

“A Turquia nunca tolerará qualquer alteração da situação ou novas formações nas suas fronteiras a Sul”, afirmou este domingo o primeiro-ministro turco. Citado pela Reuters, Binali Yldrim salientou que “o governo Regional do Curdistão será o principal responsável pelas prováveis consequências do referendo”.

A preocupação sobre os riscos de agravamento da crise na região que o referendo pode provocar ultrapassa os países vizinhos e a própria ONU pediu que a consulta fosse adiada.