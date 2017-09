Marine Le Pen congratula-se com “resultado histórico” da extrema-direita alemã

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, felicitou a Alternativa para a Alemanha (AfD), o seu congénere alemão, pela entrada no Parlamento, fruto dos pelo menos 13% de votos conseguidos nas eleições deste domingo

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, felicitou hoje a Alternativa para a Alemanha (AfD), o seu congénere alemão, pela entrada no Parlamento, fruto dos pelo menos 13% de votos conseguidos na eleição de hoje.

"Bravo aos nossos aliados da AfD por este resultado histórico! É um novo símbolo do despertar dos povos da Europa", escreveu Le Pen, que perdeu as eleições presidenciais francesas este ano para Emmanuel Macron, no Twitter.

A CDU da chanceler Angela Merkel venceu as eleições legislativas de hoje com 33,5% dos votos, seguida dos sociais-democratas do SPD, com cerca de 20%, e do partido AfD, de extrema-direita, segundo uma sondagem divulgada pela televisão pública ZDF.