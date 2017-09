Por trás da cabeça da chanceler no palco da Konrad Adenauer Haus lia-se "Die Mitte" (o meio). O "meio" é a expressão que melhor resume a escolha da campanha da CDU, que enfatisou de quase todas as maneiras as virtudes do equilíbrio, da permanência e da constância. Parece que o eleitorado alemão esgotou a sua tolerância ao "meio" e fugiu para os extremos. Os partidos da coligação que governou nos últimos quatro anos foram punidos em conjunto em 14% dos votos que tinham obtido em 2013. Se havia dúvidas sobre os sinais de descontentamento que já vinham a ser medidos pelas sondagens, o escrutínio deste domingo foi claro. Os alemães querem mudança e mais de 13% dos votantes escolheram os que mais gritaram por ela: a Alternativa Para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, entra com considerável folga no Bundestag para alterar de vez a paisagem da República Federal desde a sua fundação.

O Parlamento a seis partidos vai ter um funcionamento diferente e prevê-se que a AfD tudo vá fazer para dificultar a aprovação de tudo o que lhe desagradar minimamente. Se assim não fosse, Merkel não teria destacado no discurso pós-eleitoral na Adenauer Haus que o próximo governo será forte e lidará com os receios e preocupações expressos pela AfD: imigração ilegal e segurança interna, à frente de todos os outros temas, serão objeto de "boas políticas".

Apesar do entusiasmo da vitória, Merkel não deixou de admitir que não esperava tão mau resultado para o seu partido.

O desastre eleitoral do SPD deixa-lhe menos opções de coligação. Com apenas 20% dos votos, os sociais-democratas devem remeter-se à oposição, o único lugar em que poderão rever o que correu mal e voltar a ganhar a espessura histórica do partido que muito se diluiu na sombra da União (CDU/CSU). Sem o SPD, resta à União a chamada coligação Jamaica: União, Verdes e FDP.

Os liberais, o partido que é o tradicional parceiro de coligação da União, mais do que duplicaram o resultado de 2013, eleições em que pela primeira vez desde 1949 não obtiveram os 5% de votos, ficando de fora. O sucesso do seu jovem líder Christian Lindner foi obtido em boa parte entre os jovens e na estratégia que adotou de modernizar o discurso tornando-o mais moderno que o "centro".

A entrada da extrema-direita no Bundestag já era esperada, mas os líderes Alexander Gauland, Alice Weidel e frauke Petry ficaram exultantes com o resultado de 13,3 pontos resultantes da campanha agressiva que fizeram contra "o meio" (die Mitte) do espectro político representado pela CDU/CSU.

Os 9,4% lcançados pelos Verdes foi um resultado "digno", como declarou um dos seus líderes ao canal público ARD. O resultado acima das sondagens que lhe davam 8% mantém-nos como potenciais parceiros da coligação Jamaica.

O Twitter d'A Esquerda declarou de imediato que a próxima legislatura será de luta no Bundestag e nas ruas contra a direita e o racismo. Os 9% dos votos obtidos dão-lhes peso de "coligável", apesar dos preconceitos com o comunismo de que o partido ainda é objeto.

Um dos primeiros líderes internacionais a saudar com entusiasmo o resultado eleitoral na Alemanha foi Marine Le Pen. Afinal, a AfD conseguiu na Alemanha o que a Frente Nacional falhou em França.