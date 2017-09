Coreia do Norte. Maioria dos americanos não quer ataque e confia mais nos generais do que em Trump

Dois terços dos norte-americanos opõem-se a um ataque militar preventivo contra a Coreia do Norte. E para lidar com a escalada da crise nuclear confiam mais nos militares dos Estados Unidos do que no Presidente Trump.

Este é o resultado de um inquérito do Washington Post- ABC News realizado entre os dias 18 e 21 de setembro através de entrevistas telefónicas a 1002 adultos.

Segundo o resultado da amostra extrapolada a nível nacional, cerca de de três quartos dos norte-americanos apoiam sanções económicas mais duras contra a Coreia do Norte como forma de tentar persuadir aquele país a desistir das armas nucleares. Já cerca de um terço consideram que os Estados Unidos devem dar à Coreia do Norte ajuda externa ou outros incentivos para atingir o mesmo objetivo.

Na mesma sondagem, o "Washington Post" revela que 37% dos inquiridos acreditam que o presidente Trump está a lidar bem o assunto Coreia do Norte, enquanto 42% acha que não.

A esmagadora maioria dos americanos, 72%, confiam nos militares dos Estados Unidos, dos quais 43% consideram que estes estão a gerir bem o assunto.

E apenas 8% dos americanos inquiridos pensam que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong -un, pode agir de forma responsável.