Angela Merkel admite que esperava um melhor resultado

A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu que esperava "um melhor resultado" nas eleições de hoje, depois de conseguir a reeleição para um quarto mandato, e prometeu reconquistar o eleitorado do partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

"Nós alcançamos o objetivo estratégico", disse Merkel na sede do partido União Democrata Cristã (CDU), em Berlim, referindo que o resultado foi "menos bom" do que esperava, mas que nenhum outro partido, a não ser o seu, poderá tentar formar uma coligação de governo.

O bloco conservador de Merkel ganhou as eleições gerais com 32,7% dos votos, 12 pontos a mais do que os sociais-democratas, de acordo com as primeiras projeções de voto transmitidas pela televisão pública ZDF, enquanto o AfD, de extrema-direita, passou a ser a terceira força política, com 13,4%.