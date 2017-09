Alemanha já vota para eleições legislativas

São quase 62 milhões de alemães chamados este domingo a votar para eleger o próximo Parlamento. As sondagens preveem uma vitória da chanceler Angela Merkel, a quarta consecutiva, e a entrada da extrema-direita no Parlamento federal.

Os inquéritos de opinião mais recentes preveem que a União Democrata-Cristã (CDU), de Merkel, e a sua aliada bávara, União Social-Cristã (CSU), obtenham 36% dos votos, ficando aquém da maioria no Parlamento federal (Bundestag, de 703 deputados).

A Alemanha não tem tradição de governos minoritários, pelo que a CDU deverá iniciar negociações com outros partidos para a formação de uma coligação de governo.

As hipóteses mais avançadas por analistas são uma aliança com os Verdes (9%) e o Partido Liberal (8%) ou uma repetição da “grande coligação”, com o Partido Social-Democrata (SPD), que deverá obter pouco mais de 20%.

A confirmarem-se as sondagens, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) será o terceiro mais votado, com 11%, assegurando a entrada no Bundestag, o que ocorrerá pela primeira vez desde a II Guerra Mundial.